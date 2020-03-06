40% женщин-пользователей Одноклассников сталкивались с насилием со стороны мужчин

Говоря в целом о гендерном равенстве в обществе, каждый второй (55%) респондент отметил, что в России равенство между мужчиной и женщиной в настоящее время уже есть. При этом каждый пятый (21%) считает, что равенство полов возможно в будущем, а 24% опрошенных пользователей уверены в том, что равенство полов невозможно. Интересно, что среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет только 44% признают наличие гендерного равенства в России.