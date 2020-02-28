Коронавирус ударил по российским производителям лекарств

В 2019 году КНР обеспечивал до 52% поставок для российских фармацевтов. Некоторые субстанции в 53 раза дешевле, чем в Европе. Производители рассматривают возможность поставок сырья из других стран, но это может серьёзно отразится на ценах готовой продукции фармацевтических производителей.