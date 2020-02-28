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Posted 28 февраля 2020, 13:13

Published 28 февраля 2020, 13:13

Modified 30 ноября, 16:54

Updated 30 ноября, 16:54

Коронавирус ударил по российским производителям лекарств

Коронавирус ударил по российским производителям лекарств

28 февраля 2020, 13:13
Фото: 1Mi. Коронавирус ударил по российским производителям лекарств
Эпидемия коронавируса ударила по российским фармацевтам. Производители покупали в Китае большую часть сырья для производства медикаментов, сообщают Новые известия.

В 2019 году КНР обеспечивал до 52% поставок для российских фармацевтов. Некоторые субстанции в 53 раза дешевле, чем в Европе. Производители рассматривают возможность поставок сырья из других стран, но это может серьёзно отразится на ценах готовой продукции фармацевтических производителей.

Недавно стало известно, что завод «Камаз» закупает ряд деталей из КНР.

«Запчастей хватит до конца марта», - отмечают СМИ.

Общая доля торгового оборота России и Китая за последние 22 года увеличилась с 7 до 17%.

#Общество#Экономика#Тюмень#Новости#Вирусы
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