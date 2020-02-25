Тюменский «СибНАЦ» распродал минералы.

Как стало известно, «СибНАЦ» продал куски яшмы общим весом 400 кг, сросток кораллов, 200-килограммовую глыбу никеленосной коры, коллекцию аметистов и другие экспонаты.
«Купить предметы коллекции пожелала «Служба единого заказчика» из Екатеринбурга. Покупатель отдал за лот свыше 3,3 млн рублей, - сообщает «Федресурс».
Напомним, что для погашения долгов обанкротившийся научный центр распродает имущество. Одним из предметов продажи является основное здание предприятия, расположенное по ул. 30 лет Победы, 64 в Тюмени. Общая сумма долга «СибНАЦ» превысила 2,9 млрд рублей.