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Тюменский «СибНАЦ» распродал минералы

25 февраля 2020, 09:20
Фото: Наш город / 1Mi
Тюменский «СибНАЦ» распродал минералы.
Легендарный «СибНАЦ» продал коллекцию камней и минералов, чтобы рассчитаться с кредиторами. Информация о купле-продаже размещена на портале «Федресурс».
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Тюмень

Как стало известно, «СибНАЦ» продал куски яшмы общим весом 400 кг, сросток кораллов, 200-килограммовую глыбу никеленосной коры, коллекцию аметистов и другие экспонаты.

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«Купить предметы коллекции пожелала «Служба единого заказчика» из Екатеринбурга. Покупатель отдал за лот свыше 3,3 млн рублей, - сообщает «Федресурс».

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Напомним, что для погашения долгов обанкротившийся научный центр распродает имущество. Одним из предметов продажи является основное здание предприятия, расположенное по ул. 30 лет Победы, 64 в Тюмени. Общая сумма долга «СибНАЦ» превысила 2,9 млрд рублей.

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#Новости#Экономика#Общество#Банкрот#СибНАЦ#ТЭК#Тюмень#Виктория Ахремчук
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