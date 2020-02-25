Тюменский «СибНАЦ» распродал минералы.

Напомним, что для погашения долгов обанкротившийся научный центр распродает имущество. Одним из предметов продажи является основное здание предприятия, расположенное по ул. 30 лет Победы, 64 в Тюмени. Общая сумма долга «СибНАЦ» превысила 2,9 млрд рублей.