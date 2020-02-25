Тюменка Водонаева поскандалила со своей землячкой

«Иногда видела её по телевизору. Но после ее поведения, ее высказываний про малоимущие семьи, я полностью исключила ее из своей жизни. Я вообще даже не хочу видеть этого человека. Я считаю, что она заражена гордыней, а это смертный грех. Ей нужна психологическая помощь, потому что она ведет себя неадекватно», - цитирует Прохорихину интернет-портал.