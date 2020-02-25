Тюменка Водонаева поскандалила со своей землячкой

Posted 25 февраля 2020, 09:39
Published 25 февраля 2020, 09:39
Modified 30 ноября, 16:53
Updated 30 ноября, 16:53
Водонаева в своем Instagram высмеяла песню тюменской певицы Жанны Прохорихиной. Хит посвящен президенту России и называется «За Путина». Алена назвала исполнительницу «Жанной курильщика».
В свою очередь Жанна Прохорихина ответила на насмешки Алены Водонаевой, предположив, что экс-участнице шоу «Дом — 2» стоит обратиться к психологу. Как выяснилось, девушки лично не знакомы.
«Иногда видела её по телевизору. Но после ее поведения, ее высказываний про малоимущие семьи, я полностью исключила ее из своей жизни. Я вообще даже не хочу видеть этого человека. Я считаю, что она заражена гордыней, а это смертный грех. Ей нужна психологическая помощь, потому что она ведет себя неадекватно», - цитирует Прохорихину интернет-портал.
Напомним, что Алена Водонаева вызвала неоднозначную реакцию общества на свое заявление о малоимущих семьях.