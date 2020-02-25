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Posted 25 февраля 2020, 09:39

Published 25 февраля 2020, 09:39

Modified 30 ноября, 16:53

Updated 30 ноября, 16:53

Тюменка Водонаева поскандалила со своей землячкой

25 февраля 2020, 09:39
Алена Водонаева вновь оказалась в центре скандала. После громкого высказывания о материнском капитале, она вступила в перепалку со своей землячкой - Жанной Прохорихиной, сообщает URA.RU.

Водонаева в своем Instagram высмеяла песню тюменской певицы Жанны Прохорихиной. Хит посвящен президенту России и называется «За Путина». Алена назвала исполнительницу «Жанной курильщика».

В свою очередь Жанна Прохорихина ответила на насмешки Алены Водонаевой, предположив, что экс-участнице шоу «Дом — 2» стоит обратиться к психологу. Как выяснилось, девушки лично не знакомы.

«Иногда видела её по телевизору. Но после ее поведения, ее высказываний про малоимущие семьи, я полностью исключила ее из своей жизни. Я вообще даже не хочу видеть этого человека. Я считаю, что она заражена гордыней, а это смертный грех. Ей нужна психологическая помощь, потому что она ведет себя неадекватно», - цитирует Прохорихину интернет-портал.

Напомним, что Алена Водонаева вызвала неоднозначную реакцию общества на свое заявление о малоимущих семьях.

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#Общество#Тюмень#Новости#Скандалы#Шопинг#Алена Водонаева
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