Новый генеральный прокурор РФ проводит большую чистку в ведомстве

СМИ отмечают, что ведомство покинул один из самых «скандальных» сотрудников - начальник правового управления Артур Завалунов. Должностей лишились Сергей Замуруев, Георгий Авагумян, Юрий Карапетян, Мнацакан Саркисян. Сообщается, что в 2021 году свои посты покинут Александра Буксмана и Виктора Гриня.