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Posted 14 февраля 2020, 13:13

Published 14 февраля 2020, 13:13

Modified 30 ноября, 16:53

Updated 30 ноября, 16:53

Новый генеральный прокурор РФ проводит большую чистку в ведомстве

Новый генеральный прокурор РФ проводит большую чистку в ведомстве

14 февраля 2020, 13:13
Фото: 1Mi. Новый генеральный прокурор РФ проводит большую чистку в ведомстве
Сюжет
Москва
Почти 20 силовиков из руководящего состава Генпрокуратуры лишились своих должностей из-за кадровых перестановок нового руководителя ведомства Игоря Краснова, сообщают Новые известия.

СМИ отмечают, что ведомство покинул один из самых «скандальных» сотрудников - начальник правового управления Артур Завалунов. Должностей лишились Сергей Замуруев, Георгий Авагумян, Юрий Карапетян, Мнацакан Саркисян. Сообщается, что в 2021 году свои посты покинут Александра Буксмана и Виктора Гриня.

На данный момент Генпрокуратура поддержала проект поправок в Конституцию в части согласования прокуроров в регионах.

Игорю Краснову 44 года, он заступил на новую должность 22 января. До этого он 4 года проработал заместителем председателя СК РФ.

#Общество#Новости#Россия#Прокуратура#Москва
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