Новый генеральный прокурор РФ проводит большую чистку в ведомстве

Posted 14 февраля 2020, 13:13
Published 14 февраля 2020, 13:13
Modified 30 ноября, 16:53
Updated 30 ноября, 16:53
СМИ отмечают, что ведомство покинул один из самых «скандальных» сотрудников - начальник правового управления Артур Завалунов. Должностей лишились Сергей Замуруев, Георгий Авагумян, Юрий Карапетян, Мнацакан Саркисян. Сообщается, что в 2021 году свои посты покинут Александра Буксмана и Виктора Гриня.
На данный момент Генпрокуратура поддержала проект поправок в Конституцию в части согласования прокуроров в регионах.
Игорю Краснову 44 года, он заступил на новую должность 22 января. До этого он 4 года проработал заместителем председателя СК РФ.