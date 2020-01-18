В Тюмени общественники проверят места вывоза снега

Подовом проверки стали неоднократные жалобы тюменцев на то, что снег из дворов высыпают куда придется.
«Мы проверим жалобы тюменцев в социальных сетях и обращения в исполком ОНФ. Несмотря на то, что согласно 89-му Федеральному закону снег не относится к какому-либо классу опасности и не является мусором вообще, он аккумулирует в себе вредные вещества», — сказал руководитель тематической площадки «Экология» Сергей Сахаров.
По его мнению, складирование снега в случайных местах влияет на экологию и здоровье людей.
Сахаров добавил, что в числе прочих общественники снежные свалки в районе улицы Пароходской, за ТЦ «Европа» по улице Чаплина и на улице Дальней.