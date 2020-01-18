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В Тюмени общественники проверят места вывоза снега

18 января 2020, 04:57
Фото: pixabay.com
В Тюмени общественники проверят места вывоза снега
Члены экологической площадки Общероссийского народного фронта 20 января проверят в Тюмени места, куда вывозят снег, пишет «Вслух.ру».
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Тюмень

Подовом проверки стали неоднократные жалобы тюменцев на то, что снег из дворов высыпают куда придется.

«Мы проверим жалобы тюменцев в социальных сетях и обращения в исполком ОНФ. Несмотря на то, что согласно 89-му Федеральному закону снег не относится к какому-либо классу опасности и не является мусором вообще, он аккумулирует в себе вредные вещества», — сказал руководитель тематической площадки «Экология» Сергей Сахаров.

По его мнению, складирование снега в случайных местах влияет на экологию и здоровье людей.

Сахаров добавил, что в числе прочих общественники снежные свалки в районе улицы Пароходской, за ТЦ «Европа» по улице Чаплина и на улице Дальней.

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#Новости#ОНФ#Тюмень#Мария Райтер#Город
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