В Тюмени общественники проверят места вывоза снега

«Мы проверим жалобы тюменцев в социальных сетях и обращения в исполком ОНФ. Несмотря на то, что согласно 89-му Федеральному закону снег не относится к какому-либо классу опасности и не является мусором вообще, он аккумулирует в себе вредные вещества», — сказал руководитель тематической площадки «Экология» Сергей Сахаров.