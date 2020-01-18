nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тобольске появятся инспекторы по доступной среде

18 января 2020, 03:32
Фото: Наш город / 1Mi
В Тобольске появятся инспекторы по доступной среде
В Тобольске, Ялуторовске и Ишиме в 2020 году появятся инспекторы по доступной среде, пишет «Тюменская область сегодня» со ссылкой на Тюменскую областную организацию Всероссийского общества слепых.

Инспекторы помогут городским властям эффективно расходовать деньги, выделенные на создание доступной среды. Они подскажут, как правильно расположить тактильные указатели и таблички, чтобы они были полезны инвалидам по зрению.

Планируется, что инспекторы будут проверять качество технических средств реабилитации. В организации рассказали, что в октябре 2019 года специалисты отметили низкое качество флешаппаратов. Замечания учли, и приборы были заказаны у другого поставщика.

Подобные специалисты уже действуют в Тюмени, Заводоуковске и Абатском районе.

#Новости#Ишим#Ялуторовск#Тобольск#Тюмень#Мария Райтер#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25