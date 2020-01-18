В Тобольске появятся инспекторы по доступной среде

Инспекторы помогут городским властям эффективно расходовать деньги, выделенные на создание доступной среды. Они подскажут, как правильно расположить тактильные указатели и таблички, чтобы они были полезны инвалидам по зрению.
Планируется, что инспекторы будут проверять качество технических средств реабилитации. В организации рассказали, что в октябре 2019 года специалисты отметили низкое качество флешаппаратов. Замечания учли, и приборы были заказаны у другого поставщика.
Подобные специалисты уже действуют в Тюмени, Заводоуковске и Абатском районе.