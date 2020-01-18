Тюменское водоснабжение постоянно подвергается критике. Разбираем причины

В управлении ЖКХ по Тюменскому району «Нашему городу» рассказали, что в водопровод некоторых сел вода поступает без предварительной очистки еще со времен Советского союза. По словам чиновников, такая проблема есть в селах Ембаево и Тураево. Для обеспечения жителей чистой водой в 2015 году была оборудована станция, на которой селяне могут приобрести ее по цене 6 копеек за литр.