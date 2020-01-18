Тюменское водоснабжение постоянно подвергается критике. Разбираем причины

Для тюменцев проблемы с водоснабжением тема не новая: в одних районах течет ржавая вода, в других воды нет вовсе. Не редко трубы не выдерживают низких температур и взрываются, оставляя часть жилых домов без водоснабжения. И, конечно же, все жители города не по наслышке знают, что после сильных дождей областная столица напоминает Венецию.
Когда речь заходит о тюменском водоснабжении, первое, что приходит на ум — село Каскара, жители которого пожаловались на отсутствие воды президенту во время ежегодной «прямой линии».
После нее правительство Тюменской области сообщило о планах обеспечить каскаринцев водой уже в 2020 году.
По словам Александра Моора, власти подготовили концессионное соглашение еще до того, как местными жителями был задан вопрос.
«Все это было сделано, согласовано и спланировано еще до того, как граждане начали задавать вопросы. Просто до них не донесли своевременно алгоритм действий, этапы работы, обоснование сроков, не объяснили, почему проблема не может быть решена одномоментно», — отметил Александр Моор.
Губернатор добавил, что в рамках соглашения будет модернизирована система водоснабжения, а это улучшит качество услуг для 11 тыс. жителей поселков и деревень. Еще свыше 20 тыс. человек смогут подключиться к системе центрального водоснабжения. Для 10 тыс. станет доступна система центрального водоотведения.
В самой Тюмени если водоснабжение и отсутствует, то чаще всего из-за аварий. Старые трубы из-за износа не выдерживают перепада температур и возрастающих с каждым годом нагрузок.
Из кранов жителей села Яр, находящегося прямо за ТКАД, уже несколько десятков лет течет ржавая вода.
Как говорят местные жители, для водоснабжения частным домовладельцам пришлось организовать скважины. Введение водовода в 2020 году должно исправить ситуацию.
В управлении ЖКХ по Тюменскому району «Нашему городу» рассказали, что в водопровод некоторых сел вода поступает без предварительной очистки еще со времен Советского союза. По словам чиновников, такая проблема есть в селах Ембаево и Тураево. Для обеспечения жителей чистой водой в 2015 году была оборудована станция, на которой селяне могут приобрести ее по цене 6 копеек за литр.
Однако для купания детей все же рекомендуют использовать воду из фильтров.
Претензии к качеству воды возникают не только у жителей сел, но и у тюменцев.
В декабре 2019 «Росводоканал Тюмень» производил подключение нового водовода в районе ДОКа. Однако вскоре у жителей района и их соседей с Мельзаводской начались проблемы с водоснабжением. Где-то из крана текла черная вода, а где-то ее не было вовсе.
Как выяснилось, проблема с водой появилась из-за того, что предыдущие трубы были старыми и от времени в них скопилось больше количество грязи. При проведении работ, часть грязи попала в новые трубы и засорила фильтры. Для устранения неполадки понадобилось привлекать аварийную бригаду.
На качество воды жалуются жители различных районов Тюмени: от старых, как ДОК и КПД, до новых, наподобие Плеханово и Ново-Патрушево.
К примеру, в районе КПД жильцы жалуются на низкое качество воды и содержащийся в ней мусор. По их словам, фильтры быстро приходят в негодность.
«В воде грязь, ветки, солома. И за это мы еще и должны платить», — рассказали жители района КПД.
Подобная информация периодически появляется в различных тюменских группах. По словам горожан, проблемы с водой наблюдаются во всех районах города.
Особой головной болью тюменцев являются огромные лужи, покрывающие городские дороги после каждого сильного дождя.
Причиной возникновения луж является отсутствие нормальной и современной системы ливневых канализаций. Из-за чего при дожде множество районов города накрывает вода — ей попросту некуда уйти.
С приходом весны и до наступления заморозков с различной периодичностью в «Венецию» превращаются центр, новые и старые районы Тюмени.
Огромные лужи мешают не только движению автомобилей, некоторые участки пути становятся недоступны для пешеходов. Особенно маломобильных.
Несмотря на возрастающие с каждым годом объемы работ, общее состояние сетей водоснабжения в нефтегазовой столице разочаровывает.
Даже Владимир Путин был удивлен, узнав о проблемах тюменского водоснабжения во время «Прямой линии 2019 года». По словам президента, Тюмень богатый и самодостаточный регион, поэтому проблемы с водой должны быть решены.
Депутат Тюменской городской думы Мурат Тулебаев тоже выразил недовольство по поводу состояния сетей водоснабжения.
По его словам, большая часть тюменского водоснабжения находится в ветхом состоянии, поэтому их замену нужно проводить ударными темпами. Депутат надеется, что это будет проходить более высокими темпами.
«Конечно, мы будем просить наших концессионеров выполнять больший объем работ. В том числе, по устройству ливневых канализаций. Если продолжать в текущем темпе, то работы растянутся на 30-40 лет»Мурат Тулебаев
Как уверяет народный избранник, на зимней сессии он намерен поднять вопрос об увеличении темпов замены коммуникационных сетей.
Что касается очистки воды, то уже в скором будущем, в рамках концепции «Чистая вода», 99% городского населения региона будут обеспечены чистой питьевой водой.
В настоящее время проведена оценка состояния и эффективности объектов водоснабжения, а также утверждена программа по реконструкции и строительству новых объектов инфраструктуры. На реализацию будет выделено 12,5 млрд рублей.