Пострадавшие в ДТП с автокраном тюменцы получат страховые выплаты

«По данным базы АИС НССО, ответственность перевозчика застрахована в СПАО «Ингосстрах». Размер страхового возмещения пострадавших рассчитают в соответствии с таблицей выплат, утвержденной постановлением Правительства РФ №1164», — рассказал президент НССО Игорь Юргенс.
Сумма выплаты будет зависеть от вида травмы и степени ее сложности, а не от затрат на лечение. Так, за переломы конечностей выплата может составить от 60 до 300 тыс. рублей, ушибы или ссадины оцениваются в 1 тыс. рублей. Выплаты за несколько травм суммируются, но только в пределах 2 млн рублей.
Для получения выплат пострадавшим нужно обратиться в страховую компанию с паспортом, медицинской справкой о полученных травмах и документом от перевозчика о произошедшем событии.
Напомним, 15 января на 174-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск случилось ДТП с участием автокрана и пассажирского автобуса. Кран выехал на встречную полосу и зацепил автобус стрелой, скинув его с дороги. Пострадали 7 человек.