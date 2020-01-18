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Пострадавшие в ДТП с автокраном тюменцы получат страховые выплаты

18 января 2020, 04:09
Фото: ГИБДД по Тюменской области
Пострадавшие в ДТП в автокраном тюменцы получат страховые выплаты
Пострадавшие при столкновении автокрана и автобуса пассажиры получат страховые выплаты, сообщили в Национальном союзе страховщиков ответственности (НССО).

«По данным базы АИС НССО, ответственность перевозчика застрахована в СПАО «Ингосстрах». Размер страхового возмещения пострадавших рассчитают в соответствии с таблицей выплат, утвержденной постановлением Правительства РФ №1164», — рассказал президент НССО Игорь Юргенс.

Сумма выплаты будет зависеть от вида травмы и степени ее сложности, а не от затрат на лечение. Так, за переломы конечностей выплата может составить от 60 до 300 тыс. рублей, ушибы или ссадины оцениваются в 1 тыс. рублей. Выплаты за несколько травм суммируются, но только в пределах 2 млн рублей.

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Для получения выплат пострадавшим нужно обратиться в страховую компанию с паспортом, медицинской справкой о полученных травмах и документом от перевозчика о произошедшем событии.

Напомним, 15 января на 174-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск случилось ДТП с участием автокрана и пассажирского автобуса. Кран выехал на встречную полосу и зацепил автобус стрелой, скинув его с дороги. Пострадали 7 человек.

#Новости#ДТП#Тобольск#Тюмень#Мария Райтер#Общество
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