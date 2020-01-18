Пострадавшие в ДТП с автокраном тюменцы получат страховые выплаты

Сумма выплаты будет зависеть от вида травмы и степени ее сложности, а не от затрат на лечение. Так, за переломы конечностей выплата может составить от 60 до 300 тыс. рублей, ушибы или ссадины оцениваются в 1 тыс. рублей. Выплаты за несколько травм суммируются, но только в пределах 2 млн рублей.