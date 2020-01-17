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В тюменском Рощино сожгли 5 кг зараженных зелени и риса

17 января 2020, 06:14
Фото: pixabay.com
В тюменском Рощино сожгли 5 кг зараженных зелени и риса
У прибывших из Узбекистана пассажиров нашли подкарантинные продукты: зелень кинзы и рис белый, которые оказались заражены повиликой, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам.
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Тюмень

На трех человек составили административные протоколы за нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции. Нарушителям грозит штраф до 500 рублей.

Общая масса продуктов составила 5 кг. Их уничтожили в специализированной печи аэропорта «Рощино».

В ведомстве напомнили, что из Узбекистана в Россию можно провезти более 5 кг орехов, свежих овощей и фруктов или сухофруктов.

Повилика - растение-паразит, которое оплетает стебель сельскохозяйственных культур. Чтобы избавиться от повилики, на зараженных участках нельзя ничего сеять целых 6 лет.

#Новости#Россельхознадзор#Тюмень#Мария Райтер#Общество
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