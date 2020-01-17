В тюменском Рощино сожгли 5 кг зараженных зелени и риса

На трех человек составили административные протоколы за нарушение порядка ввоза подкарантинной продукции. Нарушителям грозит штраф до 500 рублей.
Общая масса продуктов составила 5 кг. Их уничтожили в специализированной печи аэропорта «Рощино».
В ведомстве напомнили, что из Узбекистана в Россию можно провезти более 5 кг орехов, свежих овощей и фруктов или сухофруктов.
Повилика - растение-паразит, которое оплетает стебель сельскохозяйственных культур. Чтобы избавиться от повилики, на зараженных участках нельзя ничего сеять целых 6 лет.