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В Тюмени пройдут соревнования по слалому для детей

17 января 2020, 03:56
Фото: Дворец творчества и спорта Пионер
В Тюмени пройдут соревнования по слалому для детей
В Центре спорта и отдыха «Воронинские горки» 18 и 19 января состоятся соревнования по слалому среди детей, сообщили в Дворце творчества и спорта «Пионер».
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Дети

Соревноваться в скоростном спуске приедут любители лыж и сноуборда не только из Тюмени и Тобольска, но и Ханты-Мансийск, Екатеринбурга.

Для заездов на лыжах отвели 18 января, а любители сноуборда покажут свое мастерство 19 января.

По словам организаторов, участвовать могут все желающие в возрасте до 12 лет. Нужен только опыт катания по трассе для слалома, инвентарь и шлем. Каждого участника должен сопровождать инструктор.

Регистрация райдеров начнется с 8 утра, а уже в 11:30 жюри подведет итоги и вручит победителям награды.

#Новости#Спорт#Дети#Воронинские горки#Тюмень#Мария Райтер#Общество
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