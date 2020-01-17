В Тюмени пройдут соревнования по слалому для детей

Соревноваться в скоростном спуске приедут любители лыж и сноуборда не только из Тюмени и Тобольска, но и Ханты-Мансийск, Екатеринбурга.
Для заездов на лыжах отвели 18 января, а любители сноуборда покажут свое мастерство 19 января.
По словам организаторов, участвовать могут все желающие в возрасте до 12 лет. Нужен только опыт катания по трассе для слалома, инвентарь и шлем. Каждого участника должен сопровождать инструктор.
Регистрация райдеров начнется с 8 утра, а уже в 11:30 жюри подведет итоги и вручит победителям награды.