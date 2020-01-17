В пятницу в Тюмени ожидается снег с дождем и сильный ветер

Синоптики прогнозируют до 1 мм осадков. Снег будет идти до 17:00, а вечером температура воздуха резко снизится до – 8 градусов. Влажность воздуха составит 80%.
В субботу снег продолжится. В утренние часы температура воздуха составит – 13 градусов, но ближе к 17:00 повысится до – 3. В это время синоптики обещают сильный снегопад и до 1,1 мм осадков. Ветер вновь усилится до 8 метров в секунду.
В воскресенье снегопад усилится, ожидается до 2 мм осадков. Влажность воздуха составит 84%. Температура будет колебаться от – 12 до – 2 градусов.