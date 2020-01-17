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В пятницу в Тюмени ожидается снег с дождем и сильный ветер

17 января 2020, 01:00
Фото: pixabay.com
В пятницу в Тюмени ожидается снег с дождем и сильный ветер
В пятницу 17 января в Тюмени ожидается снег с дождём и усиление ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит около 0 градусов.
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Тюмень

Синоптики прогнозируют до 1 мм осадков. Снег будет идти до 17:00, а вечером температура воздуха резко снизится до – 8 градусов. Влажность воздуха составит 80%.

В субботу снег продолжится. В утренние часы температура воздуха составит – 13 градусов, но ближе к 17:00 повысится до – 3. В это время синоптики обещают сильный снегопад и до 1,1 мм осадков. Ветер вновь усилится до 8 метров в секунду.

В воскресенье снегопад усилится, ожидается до 2 мм осадков. Влажность воздуха составит 84%. Температура будет колебаться от – 12 до – 2 градусов.

#Новости#Погода#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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