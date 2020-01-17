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Тюменец натравливал пса на собак без поводка

17 января 2020, 06:28
Фото: «Инцидент Тюмень»
Тюменец натравливал пса на собак без поводка
В соцсетях появились видеоролики того, как тюменец натравливает свою овчарку на собак, которые гуляют без поводка. Видео опубликовано в паблике «Инцидент Тюмень».
Сюжет
Тюмень

На кадрах видно, как мужчина ведет на поводке овчарку и отдает ей команды. Мужской голос за кадром хвастается, что его пес загрыз всех собак в районе. Потом животное бросается на собаку, идущую без поводка. За кадром слышен голос женщины, которая настойчиво просит прекратить травлю.

Мнения пользователей соцсети разделились по поводу событий на видео. Некоторые посчитали, что так мужчина в кадре показывает, что может случиться с человеком, если на него нападут бродячие собаки. Большинство осудили действия хозяина овчарки.

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«Похоже что этот человек так самоутверждается. Выглядит низко», — написано в одном из комментариев. Другой пользователь выразил надежду, что этим видео заинтересуется полиция, чтобы в будущем мужчина не надумал натравливать своего пса на людей.

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#Новости#Животные#Тюмень#Мария Райтер#Общество
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