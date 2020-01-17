Тюменец натравливал пса на собак без поводка

На кадрах видно, как мужчина ведет на поводке овчарку и отдает ей команды. Мужской голос за кадром хвастается, что его пес загрыз всех собак в районе. Потом животное бросается на собаку, идущую без поводка. За кадром слышен голос женщины, которая настойчиво просит прекратить травлю.