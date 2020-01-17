Сергей Цикалюк выступил на XI Гайдаровском форуме

«Цифровизация для ВСК - это в первую очередь предоставление сервисов, позволяющих быстро и качественно выводить продукты на рынок. Во-вторых, – развитие систем принятия решений, внедрение машинного обучения. Мы используем элементы искусственного интеллекта для персонализации предложения клиентам. В-третьих, мы сегодня активно развиваем наше дистанционное урегулирование для того, чтобы у клиента не было необходимости ехать в офис и он мог урегулировать страховой случай через мобильное приложение или сайт компании. Также сегодня мы продолжаем инвестировать в человеческий капитал. Мы понимаем, и мировая практика это подтверждает, что традиционные каналы продаж и живое общение с клиентами по-прежнему актуальны и будут продолжать пользоваться спросом».