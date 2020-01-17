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Протестовавшая пенсионерка договорилась о переезде с администрацией Ялуторовска

17 января 2020, 13:17
Фото: «Наш город»
Протестовавшая пенсионерка договорилась о переезде с администрацией
В кабинете главы Ялуторовска Вячеслава Смелика прошла встреча с ранее протестовавшей пенсионеркой Натальей Сапьян. На ней присутствовали представители комитета по делам национальностей Тюменской области и члены ОНФ.

Наталья Анатольевна проживает в аварийной квартире и отказывалась переезжать в маневренный жилой фонд Ялуторовска. Для решения вопроса женщине были предложены различные варианты помощи.

Администрацией города решено профинансировать ремонт печи и проверку электропроводки. Пенсионерка останется жить в своей квартире до расселения всего дома. Договорённости были оформлены документально.

Глава города Вячеслав Смелик пообещал держать вопрос на контроле.

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Ранее Наш город отмечал, что администрация Ялуторовска исключила пенсионерку из очереди на жильё. На данный момент женщину вновь поставили на учет.

#Новости#Жилищный вопрос#Ялуторовск#Александр Мязин#Политика
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