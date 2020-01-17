Протестовавшая пенсионерка договорилась о переезде с администрацией Ялуторовска

В кабинете главы Ялуторовска Вячеслава Смелика прошла встреча с ранее протестовавшей пенсионеркой Натальей Сапьян. На ней присутствовали представители комитета по делам национальностей Тюменской области и члены ОНФ.

Наталья Анатольевна проживает в аварийной квартире и отказывалась переезжать в маневренный жилой фонд Ялуторовска. Для решения вопроса женщине были предложены различные варианты помощи. Администрацией города решено профинансировать ремонт печи и проверку электропроводки. Пенсионерка останется жить в своей квартире до расселения всего дома. Договорённости были оформлены документально. Глава города Вячеслав Смелик пообещал держать вопрос на контроле. Пенсионерка из Ялуторовска отказалась от жилья, которое ей предложили власти Узнать подробнее Ранее Наш город отмечал, что администрация Ялуторовска исключила пенсионерку из очереди на жильё. На данный момент женщину вновь поставили на учет.