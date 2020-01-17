nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На бывшего главу Тобольского района Юрия Батта завели уголовное дело

17 января 2020, 14:41
Фото: Tobolsk.ru
На бывшего главу Тобольского района Юрия Батта завели уголовное дело
На ушедшего в отставку главу Тобольского района завели дело по ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), сообщает URA.RU.

Последний раз Юрия Батта видели публично два дня назад — он приходил на работу и забрал трудовую книжку.

«Личные вещи бывший глава района забрал из кабинета еще накануне отставки, ночью 13 января», - отмечает агентство.

В ноябре прошлого года в администрации Тобольского района прошла проверка. Силовики полагают, что чиновники незаконно выдали разрешении на разработку участка в Абалакском заказнике, которое было подписано Юрием Баттом. В результате уничтожения плодородного слоя местные строители нанесли окружающей среде ущерб в размере 1,4 млрд рублей.

#Новости#Тобольск#Уголовные дела#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25