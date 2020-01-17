На бывшего главу Тобольского района Юрия Батта завели уголовное дело

Последний раз Юрия Батта видели публично два дня назад — он приходил на работу и забрал трудовую книжку.
«Личные вещи бывший глава района забрал из кабинета еще накануне отставки, ночью 13 января», - отмечает агентство.
В ноябре прошлого года в администрации Тобольского района прошла проверка. Силовики полагают, что чиновники незаконно выдали разрешении на разработку участка в Абалакском заказнике, которое было подписано Юрием Баттом. В результате уничтожения плодородного слоя местные строители нанесли окружающей среде ущерб в размере 1,4 млрд рублей.