На бывшего главу Тобольского района Юрия Батта завели уголовное дело

В ноябре прошлого года в администрации Тобольского района прошла проверка. Силовики полагают, что чиновники незаконно выдали разрешении на разработку участка в Абалакском заказнике, которое было подписано Юрием Баттом. В результате уничтожения плодородного слоя местные строители нанесли окружающей среде ущерб в размере 1,4 млрд рублей.