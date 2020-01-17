Хозяин овчарки рассказал, зачем натравливал свое животное на других собак

В УМВД «Нашему городу» рассказали, что по данному факту руководством областной полиции будет проведена проверка. То, что изображенное на видео выглядит аморальным не вызывает сомнения, но пока не ясно, как можно классифицировать данное деяние. Сложность в том, что на видео дерутся две собаки и повреждений ни на одной не видно. К тому же, никто из возможных пострадавших в полицию не обращался.