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Хозяин овчарки рассказал, зачем натравливал свое животное на других собак

17 января 2020, 15:31
Фото: Наш город
Хозяин овчарки, натравившей животное на других собак согласился рассказать «Нашему городу» о причинах своего поступка. По словам мужчины, в результате стычки ни одно животное не пострадало.
Сюжет
Полиция

Видеозапись вызвала негодование среди пользователей социальной сети. Под постом набралось множество комментариев от желающих найти и наказать хозяина овчарки. Однако были и те, кто счел го поведение правильным, говоря, что мужчина выполняет работу администрации города по приструнению бродячих животных.

По некоторым данным, на видео запечатлен руководитель охранного предприятия «Туман» Денис Татарин. Его фирма занимается подбором охранников для обеспечения безопасности в букмекерских конторах и развлекательных заведениях города.

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Денис рассказал корреспонденту «Нашего города», что овчарка, действительно, принадлежит ему. По словам мужчины, таким образом пес защитил своего хозяина от нападения животного, гулявшего без поводка. Он уверяет, что своего оппонента овчарка просто взяла за шкирку и прижала к земле. В результате конфликта ни люди ни животные не пострадали.

Хозяин овчарки предложил недовольным комментаторам последовать его примеру и взять с улицы домой хотя бы по одной собаке. По словам собеседника, таки образом в его доме появилась дворняжка, которую он подобрал 5 лет назад возле магазина.

Как на это смотрит закон?

В комментариях многие требовали привлечь Дениса к уголовной ответственности по ст 245 УК РФ (Жестокое обращение с животными), якобы состав преступления очевиден. Однако не все так просто.

В УМВД «Нашему городу» рассказали, что по данному факту руководством областной полиции будет проведена проверка. То, что изображенное на видео выглядит аморальным не вызывает сомнения, но пока не ясно, как можно классифицировать данное деяние. Сложность в том, что на видео дерутся две собаки и повреждений ни на одной не видно. К тому же, никто из возможных пострадавших в полицию не обращался.

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Окончательное решение будет принято по результатам проверки.

Напомним, сегодня утром в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как некий мужчина натравливает находящуюся на поводке овчарку на свободно гуляющую дворнягу. Овчарка без труда укладывает на землю другую собаку, по одобрительные комментарии хозяина.

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