Глава Ялуторовска прокомментировал информацию о замерзающей пенсионерке

«На сегодняшний день данный дом вошел в реестр ветхого и аварийного жилья, подлежащего расселению. Пока идут все процедуры, администрация города готова предоставить муниципальный маневренный жилой фонд, в котором жильцы могут жить до момента получения новых квартир», — сказал мэр.
Учительнице на пенсии Наталье Сапьян было предложено несколько вариантов муниципального жилья, в том числе квартира в центре города.
«Наталье Анатольевне мы показали маневренный жилой фонд. Один из вариантов — это однокомнатная благоустроенная квартира в центре города. Если заявительница примет положительное решение, мы готовы оказать помощь в перевозке вещей и переезде в этот жилой фонд», — добавил Смелик.
По его словам, не все жильцы дома были согласны с признанием его аварийным. В некоторые квартиры жильцы подвели канализацию, центральное отопление. Суд не принял их возражения.
Ранее стало известно, что ялуторовская пенсионерка Наталья Сапьян живет в старом доме без отопления и проводит одиночные пикеты у здания областного правительства. По ее словам, администрация Ялуторовска без ее ведома исключила ее из очереди на получение жилья. После обращения в прокуратуру женщину вновь поставили на учет как нуждающуюся в жилье, но ее очередь подойдет в 2024 году.
Переезжать в квартиру маневренного фонда женщина отказалась, сославшись на то, что ей тяжело перевозить вещи.
«Мне предоставили [квартиру] из маневренного фонда, а это временное жилище. И от него я отказалась. Мне 60 лет будет в феврале; и кататься с коробками – сколько можно? Это не твое жилье. Ты не хозяйка там. Дети тоже не хозяева будут там», – сказала Наталья Сапьян.
Следственный комитет проводит проверку в связи с возможным нарушением прав пенсионерки.