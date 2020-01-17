Глава Ялуторовска прокомментировал информацию о замерзающей пенсионерке

«Мне предоставили [квартиру] из маневренного фонда, а это временное жилище. И от него я отказалась. Мне 60 лет будет в феврале; и кататься с коробками – сколько можно? Это не твое жилье. Ты не хозяйка там. Дети тоже не хозяева будут там», – сказала Наталья Сапьян.