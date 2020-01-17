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Глава Ялуторовска прокомментировал информацию о замерзающей пенсионерке

17 января 2020, 07:48
Фото: Администрация города Ялуторовска
Глава Ялуторовска прокомментировал информацию о замерзающей пенсионерке
Глава Ялуторовска Вячеслав Смелик подтвердил, что дом по улице Революции признан аварийным и бывшей учительнице предлагали муниципальное жилье на время расселения, сообщили в городской администрации.
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Тюмень

«На сегодняшний день данный дом вошел в реестр ветхого и аварийного жилья, подлежащего расселению. Пока идут все процедуры, администрация города готова предоставить муниципальный маневренный жилой фонд, в котором жильцы могут жить до момента получения новых квартир», — сказал мэр.

Учительнице на пенсии Наталье Сапьян было предложено несколько вариантов муниципального жилья, в том числе квартира в центре города.

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«Наталье Анатольевне мы показали маневренный жилой фонд. Один из вариантов — это однокомнатная благоустроенная квартира в центре города. Если заявительница примет положительное решение, мы готовы оказать помощь в перевозке вещей и переезде в этот жилой фонд», — добавил Смелик.

По его словам, не все жильцы дома были согласны с признанием его аварийным. В некоторые квартиры жильцы подвели канализацию, центральное отопление. Суд не принял их возражения.

Ранее стало известно, что ялуторовская пенсионерка Наталья Сапьян живет в старом доме без отопления и проводит одиночные пикеты у здания областного правительства. По ее словам, администрация Ялуторовска без ее ведома исключила ее из очереди на получение жилья. После обращения в прокуратуру женщину вновь поставили на учет как нуждающуюся в жилье, но ее очередь подойдет в 2024 году.

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Переезжать в квартиру маневренного фонда женщина отказалась, сославшись на то, что ей тяжело перевозить вещи.

«Мне предоставили [квартиру] из маневренного фонда, а это временное жилище. И от него я отказалась. Мне 60 лет будет в феврале; и кататься с коробками – сколько можно? Это не твое жилье. Ты не хозяйка там. Дети тоже не хозяева будут там», – сказала Наталья Сапьян.

Следственный комитет проводит проверку в связи с возможным нарушением прав пенсионерки.

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#Новости#Ялуторовск#Тюмень#Мария Райтер#Общество
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