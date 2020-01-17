Две тоболячки пострадали в массовой драке в клубе

Одна из пострадавших рассказала, что они сидели в кафе, и под утро какой-то посетитель начал скандалить. В рылу ссоры он кричал, что служит в полиции. Он бросил стул в ее сторону, и девушка пошла выяснять, в чем дело. Мужчина отправил ее к своей жене, но та не стала слушать объяснения, а полезла в драку.
«После этого они толпой, их было восемь человек, стали бить меня и мою беременную подругу. Потом, когда мы были в больнице, жена полицейского предлагала мне деньги, чтобы замять это дело. Но мы пойдем до конца, чтобы решить эту ситуацию. Мы получили травмы, у нас синяки и ссадины на лице и не только», — рассказала Лиана Шамсиева.
По ее словам, они ходили в Следственный комитет, но их не приняли. Девушки написали заявления в полицию.
Администрация заведения подтвердила, что зачинщик скандала показывал всем «корочки», но что было в них написано, в темноте никто не разобрал.
«Компания, которая спровоцировала драку, пришла к нам около 2 часов ночи. Один из них, мужчина, насколько нам известно, полицейский, начал ругаться с другими гостями, которые были старше его. Он их оскорблял по национальному признаку и потом поднял на них руку», — сказал представитель заведения.
В кафе рассказали, что раньше зачинщик драки приходил к ним в кафе и говорил, что служит в Росгвардии, но потом они узнали, что он уволился. В ту ночь на вызов приехали сотрудники Росгвардии, но к тому моменту мнимый полицейский сбежал. Он вернулся позже и снова начал скандалить и бросать мебель. Девушка, около которой приземлился стул, подошла к нему, и началась драка.
«Мы снова стали вызывать Росгвардию. Их сотрудники ехали около 40 минут, в это время происходила потасовка. Дерущихся было тяжело разнять. Когда приехала Росгвардия, мужчина, который полицейский, стал махать корочками. И только тогда, когда девушки уже были избиты, он начал успокаивать свою супругу, и все это прекратилось», — сказали в администрации кафе.
В полиции подтвердили, что выясняют обстоятельства драки. По предварительной информации, в потасовке не участвовал сотрудник полиции.