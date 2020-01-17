Две тоболячки пострадали в массовой драке в клубе

В кафе рассказали, что раньше зачинщик драки приходил к ним в кафе и говорил, что служит в Росгвардии, но потом они узнали, что он уволился. В ту ночь на вызов приехали сотрудники Росгвардии, но к тому моменту мнимый полицейский сбежал. Он вернулся позже и снова начал скандалить и бросать мебель. Девушка, около которой приземлился стул, подошла к нему, и началась драка.