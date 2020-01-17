Деятельность мошенников негативно сказывается на репутации всей форекс-системы в РФ

Одним из таких мифов является то, что якобы форекс-дилеры не приобретают валюту, а значит, это все обман. На самом деле через него можно купить контракты на разницу стоимости валют, но не валюту как таковую. Благодаря этому становится возможным использовать малейшие различия между котировками, а также так называемое «плечо» (инвестирование суммы, которая в несколько раз больше первичного депозита). Продажей самой валюты занимаются банки и обменные пункты, сообщает издание eg.ru.