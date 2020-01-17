Деятельность мошенников негативно сказывается на репутации всей форекс-системы в РФ

Финансовый эксперт компании Телетрейд Сергей Шамраев рассказал о том, в чьих интересах производится распространение такого мнения среди общественности. Чаще всего российский форекс страдает из-за большого числа различных мифов, которые распространяет интернет.
Одним из таких мифов является то, что якобы форекс-дилеры не приобретают валюту, а значит, это все обман. На самом деле через него можно купить контракты на разницу стоимости валют, но не валюту как таковую. Благодаря этому становится возможным использовать малейшие различия между котировками, а также так называемое «плечо» (инвестирование суммы, которая в несколько раз больше первичного депозита). Продажей самой валюты занимаются банки и обменные пункты, сообщает издание eg.ru.
Еще один миф касается того, что сфера деятельности форекс-дельцов - это особая кухня, где они навариваются на убытках клиентов. В реальности эти люди получают прибыль от разницы котировок покупок и продаж, выставленных клиентам. В целом эта система схожа с работой обменных пунктов, хотя и производится в электронном формате.
Согласно очередному расхожему мифу форекс является лохотроном, где все пользователи несут убытки. В реальности успешным на рынке является каждый третий счет, и этот показатель не ниже статистики на других рынках. К тому же форекс выигрывает перед ними благодаря большому «плечу», которое дают инвесторам.
Столь же несостоятельным является мнение о том, что якобы форекс представляет собой особый вид казино. Но казино устроено так, что система выстроена против игрока. В то же время финансовые рынки развиваются и живут не по чьей-либо схеме или желанию, а по законам спроса и предложения. Здесь можно делать прибыль с помощью собственных знаний и навыков.
Среди причин дискредитации рынка в качестве основных можно выделить низкую финансовую грамотность граждан, молчание победителей и жалобы проигравших, а также деятельность мошенников.
В частности, речь идет об организациях и конторах, чья кухня состоит в том, чтобы создать негативный информационный фон из недовольных отзывов, при этом они рекламируют свои услуги. Потом они делают вид, что ведут работу по возврату потерянных на финансовом рынке денег, и берут за это плату. Из этого ничего не получается, разумеется, ведь подобные потери не вернет ни суд, ни правоохранители.
Часто мошеннические организации имитируют принадлежность к бренду известных и уважаемых компаний, чем нелегально зарабатывают сами и дискредитируют как рынок в целом, так и добросовестных участников отрасли.
Специализирующиеся на шантаже мошенники формируют фальшивые новости и отзывы и с территории других стран, предлагают компаниям решить проблему, заплатив в криптовалюте. Поиск подобных мошенников затруднен.
Сергей Шамраев призывает к бдительности и необходимости тщательно проверять документацию и реквизиты, обосновано совершать сделки, ведь лишь благодаря обдуманному подходу к работе с форекс-рынком можно эффективно применить его ресурсы в своих интересах.