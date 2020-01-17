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Бездомную женщину из аэропорта Кольцово отправили в Тюмень на работу

17 января 2020, 11:35
Фото: pixabay.com
Бездомную женщину из аэропорта Кольцово отправили в Тюмень на работу
Для бездомной женщины из Челябинска сотрудники аэропорта Кольцово собрали деньги и отправили в Тюмень к знакомой на работу, сообщает УТ МВД России по УрФО.
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Тюмень

Женщина жила почти месяц в одном из терминалов. Её заметили местные служащие и решили помочь.

«Из разговора выяснилось, что она из Челябинска, сын-алкоголик выгнал ее из квартиры и разорвал паспорт», — пояснил работник аэропорта.

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Через некоторое время для бездомной собрали деньги и одежду, накормили и отправили в Тюмень через сервис Bla Bla Car. Женщина пояснила, что её туда позала знакомая, которая предложила работу. В УТ МВД России по УрФО пояснили, что со стороны бездомной из Челябинска нарушений не зафиксировано, в ближайшее время будет проведена проверка по факту уничтожения её паспорта.

#Новости#Работа#Екатеринбург#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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