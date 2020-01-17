Бездомную женщину из аэропорта Кольцово отправили в Тюмень на работу

Женщина жила почти месяц в одном из терминалов. Её заметили местные служащие и решили помочь.
«Из разговора выяснилось, что она из Челябинска, сын-алкоголик выгнал ее из квартиры и разорвал паспорт», — пояснил работник аэропорта.
Через некоторое время для бездомной собрали деньги и одежду, накормили и отправили в Тюмень через сервис Bla Bla Car. Женщина пояснила, что её туда позала знакомая, которая предложила работу. В УТ МВД России по УрФО пояснили, что со стороны бездомной из Челябинска нарушений не зафиксировано, в ближайшее время будет проведена проверка по факту уничтожения её паспорта.