Бездомную женщину из аэропорта Кольцово отправили в Тюмень на работу

Через некоторое время для бездомной собрали деньги и одежду, накормили и отправили в Тюмень через сервис Bla Bla Car. Женщина пояснила, что её туда позала знакомая, которая предложила работу. В УТ МВД России по УрФО пояснили, что со стороны бездомной из Челябинска нарушений не зафиксировано, в ближайшее время будет проведена проверка по факту уничтожения её паспорта.