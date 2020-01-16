В Тюмени полиция и волонтеры ищут 32-летнего мужчину

Известно, что пропавшему 32 года, однако обстоятельства исчезновения не известны.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Денисе просят позвонить 29-11-20 - Дежурная часть ОП Тюмени или 8-932-32-39-911 - волонтеры ПО «Белая Сова — Тюмень».
Напомним, что недавно в Тюмени завершились поиски 15-летней Марии Сорокиной. Девушку доставили домой из Москвы. Родственники около месяца не знали о её местоположении и пытались найти Марию через социальные сети. По словам следователей, девушка решила уйти из-за возникшего конфликта.