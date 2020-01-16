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В Тюмени полиция и волонтеры ищут 32-летнего мужчину

16 января 2020, 10:30
Фото: Инцидент Тюмень
В Тюмени полиция и волонтеры ищут 32-летнего мужчину
В Тюмени разыскивают горожанина Фомичева Дениса Аркадьевича. Мужчина не выходит на связь с родственниками уже восемь месяцев.
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Тюмень

Известно, что пропавшему 32 года, однако обстоятельства исчезновения не известны.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Денисе просят позвонить 29-11-20 - Дежурная часть ОП Тюмени или 8-932-32-39-911 - волонтеры ПО «Белая Сова — Тюмень».

Следователи привезли пропавшую 15-летнюю тюменку из Москвы
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Напомним, что недавно в Тюмени завершились поиски 15-летней Марии Сорокиной. Девушку доставили домой из Москвы. Родственники около месяца не знали о её местоположении и пытались найти Марию через социальные сети. По словам следователей, девушка решила уйти из-за возникшего конфликта.

#Новости#Розыск#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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