В четверг в Тюмени пройдет сильный снегопад

С раннего утра в областной столице будет ощущаться сильный ветер с порывами до 10 метров в секунду. Снегопад начнётся около 11:00 и будет продолжаться до конца дня. Отмечается, что на центральных улицах города возникнут серьёзные затруднения в движении.
В пятницу 17 января ситуация усугубится. По данным синоптиков в Тюмени может выпасть до 3,5 мм осадков. Температура воздуха будет колебаться от + 1 до – 10 градусов. Влажность воздуха составит 85%.
В выходные дни в городе ожидается малооблачная погода. Средняя температура воздуха составит – 4 градуса.