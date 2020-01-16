В четверг в Тюмени пройдет сильный снегопад

С раннего утра в областной столице будет ощущаться сильный ветер с порывами до 10 метров в секунду. Снегопад начнётся около 11:00 и будет продолжаться до конца дня. Отмечается, что на центральных улицах города возникнут серьёзные затруднения в движении.