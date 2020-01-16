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В четверг в Тюмени пройдет сильный снегопад

16 января 2020, 03:00
Фото: pixabay.com
В четверг в Тюмени пройдет сильный снегопад
В четверг в Тюмени ожидается сильный снегопад и до 3 мм осадков. Температура воздуха поднимется до – 3 градусов, сообщает Гисметео.
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Тюмень

С раннего утра в областной столице будет ощущаться сильный ветер с порывами до 10 метров в секунду. Снегопад начнётся около 11:00 и будет продолжаться до конца дня. Отмечается, что на центральных улицах города возникнут серьёзные затруднения в движении.

В пятницу 17 января ситуация усугубится. По данным синоптиков в Тюмени может выпасть до 3,5 мм осадков. Температура воздуха будет колебаться от + 1 до – 10 градусов. Влажность воздуха составит 85%.

В выходные дни в городе ожидается малооблачная погода. Средняя температура воздуха составит – 4 градуса.

#Новости#Дорожные пробки#Аномальный снегопад#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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