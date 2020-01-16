Тюменский политтехнолог рассказал о положении министров Якушева и Кобылкина

«Клан Собянина это отдельная политическая элита. Если будут перестановки среди его представителей, то горизонтальные. Уверен, что Дмитрий Кобылкин и Владимир Якушев не были готовы к действиям премьер министра и президента. Их положение теперь зависит от Сергея Семёновича, который скорее всего будет принимать участие в работе Госсовета как заместитель»Антон Михальчук