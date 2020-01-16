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Тюменский политтехнолог рассказал о положении министров Якушева и Кобылкина

16 января 2020, 08:22
Фото: admtyumen.ru
Дмитрий Кобылкин и Владимир Якушев лишиись своих должностей
Правительство Российской Федерации в полном составе ушло в отставку. Политтехнолог Антон Михальчук рассказал «Нашему городу» о положении тюменских министров и возможной судьбе мэра Москвы Сергея Собянина.
Сюжет
Тюмень

После вчерашнего послания президента к правительству, кабинет министров в полном составе ушел в отставку. Глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что принятые изменения в Конституцию, о которых говорил Путин, внесут существенные изменения в баланс власти. В связи с этим, премьер-министр считает что правительство Российской Федерации должно подать в отставку.

«В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку»Дмитрий Медведев

Таким образом, сразу двое выходцев из Тюменской области глава минстроя Владимир Якушев и глава минэкологии Дмитрий Кобылкин лишились своих должностей.

Правительство РФ подало в отставку из-за будущих изменений в Конституцию России
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О том, как отставка скажется на министрах «Нашему городу» рассказал политтехнолог Антон Михальчук.

По мнению эксперта, в команде Собянина не стоит ждать серьезных перестановок. Если они и будут, то в основном горизонтальные. Решение об отставке для Дмитрия Кобылкина и Владимира Якушева, наверняка, было неожиданностью.

«Клан Собянина это отдельная политическая элита. Если будут перестановки среди его представителей, то горизонтальные. Уверен, что Дмитрий Кобылкин и Владимир Якушев не были готовы к действиям премьер министра и президента. Их положение теперь зависит от Сергея Семёновича, который скорее всего будет принимать участие в работе Госсовета как заместитель»Антон Михальчук

По мнению Михальчука у Путина нет причин менять мэра Москвы, поскольку это выборная должность. Тем не менее, в соответствии с избирательным законодательством, Собянин не сможет баллотироваться на следующий срок. Поэтому вероятность перехода Собянина в Госсовет очень велика.

Напомним, предложенные президентом изменения в Конституцию направлены на расширение роли Госсовета, парламента и премьер-министра. В настоящее время, Госсовет в Конституции никак не фигурирует.

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