Ректор ТюмГУ вошел в состав группы по подготовке поправок в Конституцию РФ

Обсуждением поправок займутся 75 человек. Среди них учёные, депутаты, общественные деятели, главы некоммерческих организаций. Распоряжение опубликовано 16 января в 00:00.
Ранее в послании Федеральному Собранию глава государства отметил необходимость изменений в главный закон РФ. В этот же день Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства. Решение по утверждению министров будут переданы депутатам Госдумы.
«Поправки внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти», - пояснил Медведев.