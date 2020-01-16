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Ректор ТюмГУ вошел в состав группы по подготовке поправок в Конституцию РФ

16 января 2020, 03:46
Фото: «Наш город»
Ректор ТюмГУ вошел в состав группы по подготовке поправок в Конституцию РФ
Владимир Путин создал рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию РФ. В неё вошел ректор ТюмГУ Валерий Фальков, сообщает kremlin.ru.
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Тюмень

Обсуждением поправок займутся 75 человек. Среди них учёные, депутаты, общественные деятели, главы некоммерческих организаций. Распоряжение опубликовано 16 января в 00:00.

Ранее в послании Федеральному Собранию глава государства отметил необходимость изменений в главный закон РФ. В этот же день Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства. Решение по утверждению министров будут переданы депутатам Госдумы.

«Поправки внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти», - пояснил Медведев.

#Новости#Конституция#ТюмГУ#Тюмень#Александр Мязин#Политика
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