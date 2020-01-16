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На Ямале вертолет экстренно сел на дорогу из-за плохой погоды

16 января 2020, 10:57
Фото: Север-Пресс
На Ямале вертолет экстренно сел на дорогу из-за плохой погоды
На Ямале вертолет совершил экстренную посадку на дорогу в условиях ограниченной видимости, сообщает Север-Пресс.
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Ямал

Инцидент произошел 16 января. Вертолет с вахтовиками заходил на посадку несколько раз, в итоге воздушное судно удачно приземлилось. Очевидцы отмечают, что в момент ЧП видимость не превышала 100 метров из-за метели.

«Это Ямбург, была осуществлена экстренная посадка вертолета, баки с топливом были пустыми», — пояснил один из пассажиров.

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Как отмечает информагентство, в авиакомпании «Ямал» на момент подготовки материала получить комментарий не удалось. Пока никто из представительств ямальских ведомств не подтвердил тот факт, что видео было сделано действительно в ЯНАО.

Как пишет «Красный Север», экстренные службы и авиакомпания «Ямал» не располагают данными об экстренных посадках воздушных судов в округе за последние несколько суток.

«Неизвестно, когда и где была сделана запись. Если это действительно произошло в регионе на днях, вертолет мог принадлежать частной структуре — не исключено, что в таком случае о посадке просто не стали сообщать», - сообщает издательство со ссылкой на региональное МЧС.

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