На Ямале вертолет экстренно сел на дорогу из-за плохой погоды

Инцидент произошел 16 января. Вертолет с вахтовиками заходил на посадку несколько раз, в итоге воздушное судно удачно приземлилось. Очевидцы отмечают, что в момент ЧП видимость не превышала 100 метров из-за метели.
«Это Ямбург, была осуществлена экстренная посадка вертолета, баки с топливом были пустыми», — пояснил один из пассажиров.
Как отмечает информагентство, в авиакомпании «Ямал» на момент подготовки материала получить комментарий не удалось. Пока никто из представительств ямальских ведомств не подтвердил тот факт, что видео было сделано действительно в ЯНАО.
Как пишет «Красный Север», экстренные службы и авиакомпания «Ямал» не располагают данными об экстренных посадках воздушных судов в округе за последние несколько суток.
«Неизвестно, когда и где была сделана запись. Если это действительно произошло в регионе на днях, вертолет мог принадлежать частной структуре — не исключено, что в таком случае о посадке просто не стали сообщать», - сообщает издательство со ссылкой на региональное МЧС.