На Ямале вертолет экстренно сел на дорогу из-за плохой погоды

«Неизвестно, когда и где была сделана запись. Если это действительно произошло в регионе на днях, вертолет мог принадлежать частной структуре — не исключено, что в таком случае о посадке просто не стали сообщать», - сообщает издательство со ссылкой на региональное МЧС.