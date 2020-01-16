Хабенский представит в Одноклассниках онлайн-премьеру фильма «Оперение»

В этих студия живет особая атмосфера: дети могут импровизировать и самовыражаться без ограничений. В студии каждый имеет право на выдумку и протест — так дети залечивают душевные раны, прощупывают взрослый мир и ставят фантастические спектакли. Каждый год молодые таланты собираются в одном из городов на фестиваль «Оперение», где с ними работают актеры-наставники. Ребята показывают все, чему научились, и творят на полную катушку.