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Тюменские рыбаки обвиняются в ловле краснокнижных осетров на один млн рублей

15 января 2020, 13:39
Фото: УМВД по Тюменской области
Тюменские рыбаки обвиняются в ловле краснокнижных осетров на один млн рубле
Тюменские рыбаки обвиняются в незаконном лове осетра. Ущерб их действий оценивается в 1 млн рублей, сообщает УМВД Тюменской области.

Сотрудники ГИБДД на 372-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск остановили машину для проверки документов. В багажнике автомобиля были найдены четыре краснокнижных осетра. По словам 36-летнего водителя, рыба была выловлена в реке Обь.

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Подобный случай произошел в селе Демьянском Тюменской области. Четыре осетра были найдены у водителя снегохода. Тоболяк пояснил, что ловил рыбу на реке Иртыш.

"Возбуждено два уголовных дела в ч. 1 ст. 258.1 УК РФ. Злоумышленникам грозит до четырех лет колонии", - отмечают СМИ.

#Новости#Красная книга#Осетр#Александр Мязин#Происшествия
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