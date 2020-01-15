Тюменские рыбаки обвиняются в ловле краснокнижных осетров на один млн рублей

Сотрудники ГИБДД на 372-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск остановили машину для проверки документов. В багажнике автомобиля были найдены четыре краснокнижных осетра. По словам 36-летнего водителя, рыба была выловлена в реке Обь.
Подобный случай произошел в селе Демьянском Тюменской области. Четыре осетра были найдены у водителя снегохода. Тоболяк пояснил, что ловил рыбу на реке Иртыш.
"Возбуждено два уголовных дела в ч. 1 ст. 258.1 УК РФ. Злоумышленникам грозит до четырех лет колонии", - отмечают СМИ.