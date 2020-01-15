Семьи ветеранов МВД выселяют из общежития

Первые иски о выселении поданы в 2018 году, но суд отказал, поскольку граждане были вселены и проживали законно. Сейчас на 5-м этаже здания проживают две семьи, в одной двое несовершеннолетних детей. Обе семьи признаны малообеспеченными и не могут купить жилье самостоятельно.
Общежитие обещали расселить еще в 1990-х, но жильцы до сих пор не обеспечены жильем. В 2013 году помещение было переведено в нежилое, о чем семьи ветеранов МВД узнали постфактум.
«Перевод дома и помещений, где мы проживаем, в статус нежилого, был проведен тихо, незаметно, без нашего ведома. Сейчас, хотя мы всегда были здесь прописаны и наши имена были в домовой книге, мы не имеем регистрации, потому что в нежилое помещение граждан не прописывают», — рассказала одна из жильцов Людмила Пуртова.
Жильцы обратились в суд, чтобы обязать МВД заключить с ними договоры социального найма и переселить, но в иске было отказано. Юристы заявили, что ведомственное жилье может быть предоставлено только семьям действующих сотрудников, а никто из проживающих в гостинице сейчас не работает в органах.