Семьи ветеранов МВД выселяют из общежития

«Перевод дома и помещений, где мы проживаем, в статус нежилого, был проведен тихо, незаметно, без нашего ведома. Сейчас, хотя мы всегда были здесь прописаны и наши имена были в домовой книге, мы не имеем регистрации, потому что в нежилое помещение граждан не прописывают», — рассказала одна из жильцов Людмила Пуртова.