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Президент России: маткапитал начнут получать семьи за рождение первенца

15 января 2020, 10:39
Президент России Владимир Путин заявил, что материнский капитал начнут получать семьи за рождение первенца. Об этом он сказал, выступая на ежегодном послании Федеральному Собранию.

Размер маткапитала составит 466,6 тысяч рублей.

«Такая поддержка даст семье подготовиться к рождению второго ребенка. Но считаю, что в современных условиях и этого мало. С учетом тех демографических вызовов, с которыми сталкивается страна, недостаточно. Можно и нужно сделать больше. Предлагаю увеличить материнский капитал еще на 150 тысяч рублей. Право на эти выплаты семья получит при рождении второго ребенка. Таким образом, общий размер матернского капитала для семьи с двумя детьми составит 616,6 тысяч рублей», – сказал Владимир Путин.

Он обещал, что маткапитал ежегодно будет индексироваться.

«Мы уже приняли решение, что при рождении третьего ребенка, государство гасит за семью 450 тысяч рублей ипотечного кредита», – добавил президент.

Напомним, что в ноябре прошлого года глава Тюменской области Александр Моор предложил ввести региональный материнский капитал за рождение первенца в размере 150 тысяч рублей. В декабре депутаты облдумы утвердили эту поправку.

С 1 января в соцзащиту поступило четыре заявления (все из Тюмени) на предоставление таких выплат. Об этом сегодня сообщили «Нашему городу» в пресс-службе губернатора.

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