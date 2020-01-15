Президент России: маткапитал начнут получать семьи за рождение первенца

«Такая поддержка даст семье подготовиться к рождению второго ребенка. Но считаю, что в современных условиях и этого мало. С учетом тех демографических вызовов, с которыми сталкивается страна, недостаточно. Можно и нужно сделать больше. Предлагаю увеличить материнский капитал еще на 150 тысяч рублей. Право на эти выплаты семья получит при рождении второго ребенка. Таким образом, общий размер матернского капитала для семьи с двумя детьми составит 616,6 тысяч рублей», – сказал Владимир Путин.