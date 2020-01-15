Президент России: маткапитал начнут получать семьи за рождение первенца

Размер маткапитала составит 466,6 тысяч рублей.
«Такая поддержка даст семье подготовиться к рождению второго ребенка. Но считаю, что в современных условиях и этого мало. С учетом тех демографических вызовов, с которыми сталкивается страна, недостаточно. Можно и нужно сделать больше. Предлагаю увеличить материнский капитал еще на 150 тысяч рублей. Право на эти выплаты семья получит при рождении второго ребенка. Таким образом, общий размер матернского капитала для семьи с двумя детьми составит 616,6 тысяч рублей», – сказал Владимир Путин.
Он обещал, что маткапитал ежегодно будет индексироваться.
«Мы уже приняли решение, что при рождении третьего ребенка, государство гасит за семью 450 тысяч рублей ипотечного кредита», – добавил президент.
Напомним, что в ноябре прошлого года глава Тюменской области Александр Моор предложил ввести региональный материнский капитал за рождение первенца в размере 150 тысяч рублей. В декабре депутаты облдумы утвердили эту поправку.
С 1 января в соцзащиту поступило четыре заявления (все из Тюмени) на предоставление таких выплат. Об этом сегодня сообщили «Нашему городу» в пресс-службе губернатора.