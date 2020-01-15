Пенсионерка из Ялуторовска отказалась от жилья, которое ей предложили власти

«Я сказала, что какой смысл мне на два года переселяться. Она ответила, что меня могут из маневренного фонда перекидывать и два, и три раза. Нет, раз мне уже сразу поставили в известность жить постоянно во временке. Что это значит? Ты ничего не можешь сделать. Это не твое жилье. Ты не хозяйка там. Дети тоже не хозяева будут там. Я нажилась в свое время. По гарнизонам поездила, по общежитиям пожила, и никогда своего жилья не имела», – добавила пенсионерка.