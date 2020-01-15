Пенсионерка из Ялуторовска отказалась от жилья, которое ей предложили власти

Сегодня Общероссийский народный фронт Тюменской области заявил, что помог пенсионерке разобраться с получением жилья. В своем сообщении они рассказали, что ялуторовские власти предоставили пенсионерке квартиру из маневренного горфонда, где Наталья Сапьян может жить до получения собственного жилья.
«Совместно с представителями администрации г. Ялуторовска и Натальей Сапьян активисты ОНФ проверили состояние муниципального жилья – комфортная чистая, однокомнатная квартира, расположенная в центре Ялуторовска. Тёплые комнаты, кухня и ванная комната, на кухне стоит плита с четырьмя конфорками», – говорится в сообщении.
Однако общественники не уточнили, что бывшая преподавательница отказалась от квартиры.
«Мне предоставили [квартиру]из маневренного фонда, а это временное жилище. И от него я отказалась. Мне 60 лет будет в феврале; и кататься с коробками – сколько можно?», – сказала Наталья Сапьян.
Она уточнила, что 18 декабря в третьем чтении Госдума приняла законопроект, согласно которому переселенцы не могут проживать в таких домах больше двух лет и им обязаны предоставить постоянное жилье. Пенсионерка добавила, что за день до встречи с властями к ней приходила помощница главы Ялуторовска Ирина Насибова, которая сказала, что ей предлагают квартиру из маневренного фонда.
«Я сказала, что какой смысл мне на два года переселяться. Она ответила, что меня могут из маневренного фонда перекидывать и два, и три раза. Нет, раз мне уже сразу поставили в известность жить постоянно во временке. Что это значит? Ты ничего не можешь сделать. Это не твое жилье. Ты не хозяйка там. Дети тоже не хозяева будут там. Я нажилась в свое время. По гарнизонам поездила, по общежитиям пожила, и никогда своего жилья не имела», – добавила пенсионерка.
По ее словам, на предложение властей она ответила «категорично нет». Сапьян отметила, что ей предлагали все равно съездить и посмотреть квартиру, она сделала это, но все от жилья все равно отказалась.
«Я заметила, чтобы быстрее решить проблему, как угодно, любыми способами чиновники готовы, размазать, раздавить, угрожать. Настолько некрасивые действия», – сказала Наталья Сапьян.
Она добавила, что завтра снова приедет в Тюмень и встанет на одиночный пикет к зданию областного правительства. По ее словам, она тратит на проезды «большие для пенсионера деньги», остается только на чай, на хлеб».
Оперативный комментарий об итогах встречи от администрации Ялуторовска получить не удалось. Там попросили перезвонить позже.