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Глава Тобольского района Юрий Батт сложил полномочия

15 января 2020, 10:24
Фото: Tobolsk.ru
Отставка
Глава Тобольского района Юрий Батт покинул свою должность 14 января. Решение об отставке приняли местные депутаты.

«Полномочия главы района возложены на Марата Бакиева», - отмечают СМИ.

Юрий Батт проработал в своей должности почти десять лет. С 2006 по 2010 год он был главой села Байкалово. В 2019 году его совокупный доход составил 3 млн рублей.

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В ноябре прошлого года в администрации Тобольского района сотрудники СКР и провели выемку документов. Ряд СМИ связывают это с уголовным делом о якобы незаконно выданном властями разрешении на разработку участка на территории заказника «Абалакский природно-исторический комплекс». В результате уничтожения плодородного слоя государству был нанесен ущерб в размере 1,4 млрд рублей.

#Новости#Тюменская область#Политика#Александр Мязин
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