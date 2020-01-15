Глава Тобольского района Юрий Батт сложил полномочия

«Полномочия главы района возложены на Марата Бакиева», - отмечают СМИ.
Юрий Батт проработал в своей должности почти десять лет. С 2006 по 2010 год он был главой села Байкалово. В 2019 году его совокупный доход составил 3 млн рублей.
В ноябре прошлого года в администрации Тобольского района сотрудники СКР и провели выемку документов. Ряд СМИ связывают это с уголовным делом о якобы незаконно выданном властями разрешении на разработку участка на территории заказника «Абалакский природно-исторический комплекс». В результате уничтожения плодородного слоя государству был нанесен ущерб в размере 1,4 млрд рублей.