600 млн рублей авторам мобильных игр: итоги 2019 года Одноклассников

Все эти сервисы показали рост активности в прошедшем году, а вовлеченность пользователей в важнейший для соцсети сервис виртуальных подарков выросла в разы. За 2019 год пользователи отправили суммарно 45 миллиардов подарков (платных и бесплатных) – в 4 раза больше, чем год назад. Аудитория отправителей выросла на 45%. В пиковые дни национальных праздников количество подарков превышало полмиллиарда в сутки. Например, в День матери 24 ноября пользователи отправили 662 млн подарков, которые получили 25% жительниц России; 8 марта – более 500 миллионов; в Новый год был поставлен рекорд – более 1 млрд отправленных подарков. Все это еще раз подтвердило статус ОК как главного сервиса для поздравлений в России и странах ближнего зарубежья.