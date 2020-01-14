Во вторник в Тюмени ожидается до - 4 градусов и небольшой снег

Сильный снегопад и метель ожидают тюменцев в четверг 16 января. В этот день температура воздуха резко повысится до – 4 градусов и выпадет до 4 мм осадков. Снег будет идти до 23:00, южный ветер усилится до 12-15 метров в секунду.