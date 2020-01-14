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Во вторник в Тюмени ожидается до - 4 градусов и небольшой снег

14 января 2020, 01:00
Фото: pixabay.com
Во вторник в Тюмени ожидается до - 4 градусов и небольшой снег
Во вторник в Тюмени ожидается пасмурная погода и небольшой снег. Температура воздуха составит – 4 градуса, сообщает Гисметео.
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Тюмень

Синоптики отмечают, что с 02:00 до 17:00 в областной столице будет ветрено. Примерно с 14:00 в городе выпадет до 0,5 мм снега. Влажность воздуха поднимется до 88%.

Снежную погоду в городе обещают 15 января. Осадки будут идти до 11:00, но потом атмосферное давление начнёт расти, температура воздуха понизится с – 8 до – 15 градусов, а влажность воздуха до 83%.

Сильный снегопад и метель ожидают тюменцев в четверг 16 января. В этот день температура воздуха резко повысится до – 4 градусов и выпадет до 4 мм осадков. Снег будет идти до 23:00, южный ветер усилится до 12-15 метров в секунду.

#Новости#Погода#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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