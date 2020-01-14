В Тюмени директор «Сибагроинтер» озвучил свою версию взрыва дома на улице Шарова

Сегодня, 14 января, генеральный директор компании Владимир Ожгибесов связался с редакцией «Нашего города», чтобы озвучить свою версию события.
Как он уверяет, «Сибагроинтер» разработал проектную документацию, а к выполнению работ на том участке официально нанял субподрядчика. Ожгибесов объяснил, что в документации написано о необходимости согласования работ со всеми заинтересованными организациями.
«Проект представляет разработанные документы, в которых стоят печати всех организаций, чьи коммуникации в принципе могут находиться под землей. Независимо от того, есть у них коммуникации или нет, мы обязаны к ним обратиться. Они пишут: „наших коммуникаций нет, наши коммуникации есть там и там. При работе вызовите нашего представителя“. Ставят печать», — уточнил он.
Гендиректор «Сибагроинтер» добавил, что несогласованные документы передал субподрядной организации, чтобы они ознакомились и составили план работы.
«В первую очередь, чтобы оценили стоимость работы. Потому что надо понимать, сколько они хотят за эти работы. Может быть, мне невыгодно будет им поручать эту работу», — объяснил Владимир Ожгибесов.
«А субподрядчик, видимо, предполагая быстренько сделать эти работы под конец года, заработать, может быть, какие-то деньги на свой страх и риск решил выполнить работы. А я как могу отвечать за другое юридическое лицо? И эти работы господин Щепелин связал с „Сибагроинтер“. У него, конечно, были, видимо, основания так считать, но будем говорить так: те работники господина Щепелина, видимо, не совсем ну…правдопобную, что ли, информацию передали», — добавил гендиректор стройфирмы.
Ожгибесов, продолжая свой рассказ, говорит, что после случившегося была создана комиссия по труду в одноименной инспекции, на которой присутствовали работники «Сибагроинтер» и субподрядчика.
«И субподрядчик четко и ясно говорил, что 6–7 декабря в данном месте работала его организация, но никак не „Сибагроинтер“», — добавил Владимир Ожгибесов.
Тем не менее руководитель «Сибагроинтер» не отрицает, что субподрядчик допустил порыв газопроавода во время работ по прокладке кабеля.
Вот как, по его словам, происходила ситуация. 7 декабря в 16:05 в Газпром межрегионгаз Север позвонил житель дома Павла Шарова, 10а, который почувствовал запах газа в туалете. Ожгибесов говорит, что диспетчер провела инструктаж для абонента, но не уточняет, какой именно, потому что он не приведен в протоколе. По рассказам нашего собеседника, аварийная служба выехала на место, но прибыла туда не в течение часа, как гласят нормативные документы межрайгаза, а через полтора часа. Далее Ожгибесов говорит, что прибор загазованности прибывших работников — мастера и слесаря — показал ноль, как на улице, так и в помещении. По его словам, мастер указал жильцу (который впоследствии умер в больнице), что котел в его квартире установлен с нарушениями, и в протоколе также зафиксировано, что воздуховоды в квартире заклеены, более того вопреки логике и инструкциям были закрыты окна.
«Кран, который перекрывает подачу газа, находился не в открытом доступе, а в одном из шкафов кухонного гарнитура. Мастер предупредил жителя, что квартира может быть отключена от подачи газа в связи с нарушениями. Мастер дал указания слесарю и вышел из кухни. После чего произошел взрыв. Мастер не видел, что делал слесарь и житель этой квартиры, из-за чего произошел взрыв. Этим сейчас занимается следствие и Ростехнадзор, поэтому говорить, что „Сибагроинтер“ виновата во взрыве, ну, вы понимаете, что это ни к чему», — сказал Владимир Ожгибесов.
Кроме этого, он рассказал, что встречался с Николаем Щепелиным. Встреча, как уверяет Ожгибесов, прошла в дружеской обстановке.