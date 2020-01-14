В Тюмени директор «Сибагроинтер» озвучил свою версию взрыва дома на улице Шарова

Вот как, по его словам, происходила ситуация. 7 декабря в 16:05 в Газпром межрегионгаз Север позвонил житель дома Павла Шарова, 10а, который почувствовал запах газа в туалете. Ожгибесов говорит, что диспетчер провела инструктаж для абонента, но не уточняет, какой именно, потому что он не приведен в протоколе. По рассказам нашего собеседника, аварийная служба выехала на место, но прибыла туда не в течение часа, как гласят нормативные документы межрайгаза, а через полтора часа. Далее Ожгибесов говорит, что прибор загазованности прибывших работников — мастера и слесаря — показал ноль, как на улице, так и в помещении. По его словам, мастер указал жильцу (который впоследствии умер в больнице), что котел в его квартире установлен с нарушениями, и в протоколе также зафиксировано, что воздуховоды в квартире заклеены, более того вопреки логике и инструкциям были закрыты окна.