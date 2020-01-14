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В Тобольске начали готовить крещенскую купель

14 января 2020, 05:11
Фото: ГУ МЧС по Тюменской области
В Тобольске начали готовить крещенскую купель
Сотрудники МЧС проверили толщину льда на Иртыше на месте будущей крещенской купели в районе села Абалак, сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области.

Лед по периметру будущей иордани составляет 35-40 см. 14 января место расчистят от снега и начнут «выборку» льда.

«После проведения всех подготовительных работ инспекторы ГИМС проведут повторное освидетельствование и выдадут, если не будет форс-мажорных обстоятельств, разрешение на проведение Крещенских купаний», — рассказал руководитель Тобольского отделения Центра ГИМС Владимир Самоловов.

Сотрудники МЧС дали рекомендации по оборудованию и строительству иордани, а также проинструктировали ответственного за строительство иордани по технике безопасности.

В Тюмени началась подготовка к крещенским купаниям
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В Тюмени подготовка к крещенским купаниям началась с первых числе января. На Туре в Заречной части города место для иордани уже расчищено от снега, в нужных местах дополнительно «наморожен» лед. Планируется, что в области будет устроено 40-50 купелей.

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В Тюмени началась подготовка к крещенским купаниям
#Новости#Тобольск#Тюмень#Мария Райтер#Общество
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