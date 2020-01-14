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Тюменские дети создали красивые арт-объекты около моста Влюбленных

14 января 2020, 12:22
Фото: Департамент культуры Тюменской области
Тюменские дети создали красивые арт-объекты около моста Влюбленных
В Тюмени появились снежные арт-объекты созданные учениками художественной школы имени А. П. Митинского, сообщает департамент культуры Тюменской области.
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Дети

Огромные снежинки появились на реке Туре около моста Влюбленных. Они созданы в рамках перфоманса. Ученики и педагоги нарисовали снежинки различных конфигураций. Мероприятие приурочено к празднованию Старого Нового года.

Все объекты были выполнены по созданным эскизам. Организаторы мероприятия советуют горожанам смотреть на творения художников непосредственно с моста Влюбленных в вечернее время суток.

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В середине декабря тюменцы установили рекорд по высоте бумажной снежинки. Событие было зафиксировано Международным агентством Interrecord.

#Новости#Зима#Дети#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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