Тюменские дети создали красивые арт-объекты около моста Влюбленных

Огромные снежинки появились на реке Туре около моста Влюбленных. Они созданы в рамках перфоманса. Ученики и педагоги нарисовали снежинки различных конфигураций. Мероприятие приурочено к празднованию Старого Нового года.
Все объекты были выполнены по созданным эскизам. Организаторы мероприятия советуют горожанам смотреть на творения художников непосредственно с моста Влюбленных в вечернее время суток.
В середине декабря тюменцы установили рекорд по высоте бумажной снежинки. Событие было зафиксировано Международным агентством Interrecord.