Мобильный сервис компании «Талан» стал призером международной премии Tagline Awards

«Талан.Риелтор» создано командой профессионалов, чтобы облегчать работу партнеров по поиску и выбору недвижимости, а также бронировать квартиры для клиентов в режиме онлайн. Приложение доступно для агентств недвижимости уже в 8 городах: Ижевск, Уфа, Пермь, Тюмень, Набережные Челны, Сочи, Хабаровск. Разработчик приложения - компания Napoleon IT.