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Мобильный сервис компании «Талан» стал призером международной премии Tagline Awards

14 января 2020, 03:30
Фото: play.google.com
Приложение для риелторов федерального девелопера «Талан» получило серебро в номинации лучший мобильный сервис международной премии Tagline Awards 2019.
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Тюмень

«Талан.Риелтор» создано командой профессионалов, чтобы облегчать работу партнеров по поиску и выбору недвижимости, а также бронировать квартиры для клиентов в режиме онлайн. Приложение доступно для агентств недвижимости уже в 8 городах: Ижевск, Уфа, Пермь, Тюмень, Набережные Челны, Сочи, Хабаровск. Разработчик приложения - компания Napoleon IT.

В конкурсе приняли участие почти 2 тысячи IT-компаний, digital-агентств и разработчиков мобильных приложений. Среди компаний и брендов, чьи работы рассматривались на Tagline Awards — Google, Яндекс, Сбербанк, Samsung, МТС, «МегаФон», Билайн, Nestlé, Tele2, S7, PepsiCo, Philips, Ростелеком, MasterCard, Mars, McDonald’s, Adidas, X5 Retail Group, Yota, «М.Видео», Toyota, Audi и многие другие.

Tagline Awards — крупнейший digital-конкурс в Восточной Европе, с международным жюри и народным голосованием. Награда вручается ежегодно за лучшие — инновационные, интересные и качественные — проекты, демонстрирующие высокий уровень российских и русскоязычных продакшнов, агентств и inhouse-команд.

В жюри Tagline Awards входят наиболее авторитетные креативные и арт-директора, директора по маркетингу и коммуникациям крупнейших компаний, специалисты по performance-маркетингу, разработке и другим digital-дисциплинам.

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Политика
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