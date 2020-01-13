nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени задержан скрывшийся с места ДТП водитель

13 января 2020, 07:40
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюмени задержан скрывшийся с места ДТП водитель
Инспекторы задержали водителя, который скрылся с места ДТП улице Казаровской, сообщили в ГИБДД по Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

Около 18 часов 26 декабря маршрутный автобус № 65 сбил девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель уехал, не дожидаясь ДПС.

Инспекторы просмотрели записи видеорегистратора автобуса, на которых видны подробности происшествия. В момент ДТП по переходу шли несколько человек, но водитель не затормозил. В итоге, девушка 17 лет повредила правую руку, а у автобуса треснуло лобовое стекло и разбилось зеркало заднего вида.

В Тюмени выросла километровая пробка из-за ДТП
Узнать подробнее

В отношении водителя составлен административный протокол за оставление места ДТП. Суд на год лишил его права управления транспортными средствами.

Материалы по теме
В Тюмени в ДТП пострадали два человека
#Новости#ДТП#Тюмень#Мария Райтер#Город
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25