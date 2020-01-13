В Тюмени задержан скрывшийся с места ДТП водитель

Инспекторы просмотрели записи видеорегистратора автобуса, на которых видны подробности происшествия. В момент ДТП по переходу шли несколько человек, но водитель не затормозил. В итоге, девушка 17 лет повредила правую руку, а у автобуса треснуло лобовое стекло и разбилось зеркало заднего вида.