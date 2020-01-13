В сгоревшей машине на объездной дороге Тюмени нашли труп

По данным Следственного комитета, пожарные нашли тело, когда потушили горящую машину.
В МЧС по Тюменской области сообщили, что вызов поступил около 10 утра, передает URA.RU. Очевидцы сообщили, что на дороге горит автомобиль «Форд Фокус». Легковушка выгорела полностью, и когда огонь удалось потушить, спасатели увидели внутри останки человека.
На место происшествия прибыли следователи.
«Следственным отделом по Центральному округу Тюмени проводится доследственная проверка, в ходе которой следователи установят причины и условия, которые могли привести к трагедии», — рассказали в СКР.
Видеозапись с горящей иномаркой опубликована в соцсетях. Пользователи в комментариях беспокоились, успел ли водитель выйти из машины, когда начался пожар. Некоторые предполагали, что он стоит на обочине, за кадром. Многие были возмущены тем, что люди просто проезжают мимо и не пытаются узнать, нужна ли помощь.