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В сгоревшей машине на объездной дороге Тюмени нашли труп

13 января 2020, 09:52
Фото: СУ СКР по Тюменской области
В сгоревшей машине на объездной дороге Тюмени нашли труп
Пожарные нашли труп в сгоревшем автомобиле на 3-м километре Окружной дороги в районе озера Липовое Тюмени, сообщили в управлении СКР по Тюменской области.
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Тюмень

По данным Следственного комитета, пожарные нашли тело, когда потушили горящую машину.

В МЧС по Тюменской области сообщили, что вызов поступил около 10 утра, передает URA.RU. Очевидцы сообщили, что на дороге горит автомобиль «Форд Фокус». Легковушка выгорела полностью, и когда огонь удалось потушить, спасатели увидели внутри останки человека.

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На место происшествия прибыли следователи.

«Следственным отделом по Центральному округу Тюмени проводится доследственная проверка, в ходе которой следователи установят причины и условия, которые могли привести к трагедии», — рассказали в СКР.

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Видеозапись с горящей иномаркой опубликована в соцсетях. Пользователи в комментариях беспокоились, успел ли водитель выйти из машины, когда начался пожар. Некоторые предполагали, что он стоит на обочине, за кадром. Многие были возмущены тем, что люди просто проезжают мимо и не пытаются узнать, нужна ли помощь.

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