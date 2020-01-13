В сгоревшей машине на объездной дороге Тюмени нашли труп

Видеозапись с горящей иномаркой опубликована в соцсетях. Пользователи в комментариях беспокоились, успел ли водитель выйти из машины, когда начался пожар. Некоторые предполагали, что он стоит на обочине, за кадром. Многие были возмущены тем, что люди просто проезжают мимо и не пытаются узнать, нужна ли помощь.