Суд отложил рассмотрение дела о выселении тюменской семьи, не потянувшей ипотеку

Судебное заседание о выселении многодетной семьи прошло сегодня, 13 января. Дело рассматривала заместитель председателя Калининского районного суда Светлана Молокова.
Иск о выселении подала нынешняя хозяйка квартиры Тамара Чемурикова. Женщина считает, что купила в квартиру на законных основаниях на торгах, и хочет, чтобы Галимхановы освободили жилое помещение.
Ответчики, в свою очередь, не согласны с такими требованиями, поскольку уверены, что квартира была реализована с нарушениями. Их доводы подтвердила областная прокуратура. По словам Олеси Галимхановой, надзорный орган провел проверку действий судебных приставов и выявил ряд нарушений. Это стало основанием для подачи искового заявления о признании результатов торгов недействительными.
Рассмотрев ходатайства и результаты прокурорской проверки, суд решил отложить рассмотрение дела о выселении до того момента, пока не будет принято решение о результатах торгов. Беседа по этому делу пройдет 24 января.
В областной прокуратуре подтвердили, что по поручению первого заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции государственной думы Эрнеста Валеева, действительно, была проведена проверка действий судебных приставов. В результате прокурорской проверки был выявлен ряд нарушений, которые приставам придется устранить. Результаты торгов Галимхановым придется оспаривать в суде, но по мнению сотрудников прокуратуры, выявленные нарушения, скорее всего, не смогут быть основанием для отмены результатов аукциона.
Супруги Галимхановы остались довольны решением. Они намерены добиваться справедливости, а именно, продажи квартиры по рыночной стоимости.
Напомним, трехкомнатная квартира был продана на торгах за 2,11 млн. По данным одного из агентств недвижимости, нынешние собственники продают эту же квартиру уже за 3,46 млн.
Помимо сторон, на заседании присутствовали помощник депутата областной думы Юрия Юхневича Антон Чупрунов и лидер «Диванных войск» Анатолий Княжев. Общественники пришли поддержать многодетную семью.
«Мы хотим привлечь внимание общественности к проблеме семьи Галимхановых. Сейчас никто не застрахован от подобных ситуаций. Будем добиваться тщательного разбирательства, поскольку есть основания полагать, что схема по отъему недвижимости мошенническая. Будем стараться вытянуть семью», — завил помощник депутата от КПРФ Антон Чупрунов.