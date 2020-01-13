Суд отложил рассмотрение дела о выселении тюменской семьи, не потянувшей ипотеку

В областной прокуратуре подтвердили, что по поручению первого заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции государственной думы Эрнеста Валеева, действительно, была проведена проверка действий судебных приставов. В результате прокурорской проверки был выявлен ряд нарушений, которые приставам придется устранить. Результаты торгов Галимхановым придется оспаривать в суде, но по мнению сотрудников прокуратуры, выявленные нарушения, скорее всего, не смогут быть основанием для отмены результатов аукциона.