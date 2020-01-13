Среди юных тюменцев нашли лучших слаймеров

«Слайм делали всей семьей, включая и 11-месячного Артемку. Это целенаправленная работа для конкурса, которую мы делали около часа. В целом, у нас ушло 1,5 литра клея, 7 или 8 бутылочек пены для бритья, краситель и гуашь», — сказала она.