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Среди юных тюменцев нашли лучших слаймеров

13 января 2020, 06:11
Фото: Наш город / 1Mi
Среди юных тюменцев нашли лучших слаймеров
В Тюмени прошел первый конкурс детского мастерства #PROсайм, сообщили в городском департаменте по спорту и молодежной политике.
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Тюмень

Заявки подали 70 человек, которые представили на конкурс 101 слайм.

Жюри оценивало изделия в трех номинациях: «Самый большой слайм», «Самый необычный слайм» и «Лучшая коллекция слаймов».

Среди юных тюменцев нашли лучших слаймеров
Фото: Наш город / 1

В первой категории победила Александра Модякина с огромным слаймом нежно-персикового цвета. Самую необычную работу под названием «Холодное сердце» представила Юлия Плоскова, а лучшая коллекция оказалась у Вероники Кузнечевской.

Мама 11-летней Александры Модякиной рассказала, что в изготовлении конкурсного слайма участвовала вся семья.

Среди юных тюменцев нашли лучших слаймеров
Фото: Наш город

«Слайм делали всей семьей, включая и 11-месячного Артемку. Это целенаправленная работа для конкурса, которую мы делали около часа. В целом, у нас ушло 1,5 литра клея, 7 или 8 бутылочек пены для бритья, краситель и гуашь», — сказала она.

Бали и дополнительные номинации для самых активных ребят, которые участвовали во всех трех номинациях, и для самых юных участников.

#Новости#Тюмень#Мария Райтер#Общество
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