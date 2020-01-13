Среди юных тюменцев нашли лучших слаймеров

Заявки подали 70 человек, которые представили на конкурс 101 слайм.
Жюри оценивало изделия в трех номинациях: «Самый большой слайм», «Самый необычный слайм» и «Лучшая коллекция слаймов».
В первой категории победила Александра Модякина с огромным слаймом нежно-персикового цвета. Самую необычную работу под названием «Холодное сердце» представила Юлия Плоскова, а лучшая коллекция оказалась у Вероники Кузнечевской.
Мама 11-летней Александры Модякиной рассказала, что в изготовлении конкурсного слайма участвовала вся семья.
«Слайм делали всей семьей, включая и 11-месячного Артемку. Это целенаправленная работа для конкурса, которую мы делали около часа. В целом, у нас ушло 1,5 литра клея, 7 или 8 бутылочек пены для бритья, краситель и гуашь», — сказала она.
Бали и дополнительные номинации для самых активных ребят, которые участвовали во всех трех номинациях, и для самых юных участников.