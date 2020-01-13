Нового начальника тюменской полиции представят завтра

Напомним, что в декабре прошлого года президент Владимир Путин назначил господина Коломийца на соответствующую должность. Место стало вакантным после того, как бывший начальник областной полиции Юрий Алтынов ушел в отставку по причине выхода на пенсию. Спустя время против него было возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в получении трех взяток. До марта Юрий Алтынов находится под домашним арестом.