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Нового начальника тюменской полиции представят завтра

13 января 2020, 09:44
Нового начальника Управления МВД по Тюменской области Леонида Коломийца представят коллективу завтра, 14 января. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе региональной полиции.
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Полиция

Там добавили, что его представит статс-секретарь – заместитель главы МВД РФ, действительный государственный советник первого класса Игорь Зубов.

Напомним, что в декабре прошлого года президент Владимир Путин назначил господина Коломийца на соответствующую должность. Место стало вакантным после того, как бывший начальник областной полиции Юрий Алтынов ушел в отставку по причине выхода на пенсию. Спустя время против него было возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в получении трех взяток. До марта Юрий Алтынов находится под домашним арестом.

В свою очередь, Леонид Коломиец в органах МВД служит с 1990 года. Начинал в Московской области. В Омской области служил с 2016 года.

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