Из-за шести аварий в Тюмени отмечаются 8-бальные пробки

С 17:50 в течение часа в областной столице произошло сразу шесть аварий. ДТП вызвали многочисленные пробки в 8 баллов. Затруднение движения отмечается на основных центральных улицах города, на Монтажников и Алебашевской.
На Харьковской с 17:00 проводятся дорожные работы, что дополнительно ухудшает ситуацию с пробками. На улице 50 лет Октября дорожные заторы растянулись на 5 километров.
Ситуацию с пробками ухудшил снегопад, прошедший в Тюмени в первой половине дня. Стоит отметить, что 8-бальные дорожные заторы обычно возникают в пятницу после 17:40.