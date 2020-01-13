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Из-за шести аварий в Тюмени отмечаются 8-бальные пробки

13 января 2020, 13:50
Фото: pixabay.com
Из-за шести аварий Тюмень сковали 8-бальные пробки
В Тюмени 13 января около 18:30 отмечаются многокилометровые пробки. По данным сервисов Яндекса, в городе произошло несколько ДТП.
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Тюмень

С 17:50 в течение часа в областной столице произошло сразу шесть аварий. ДТП вызвали многочисленные пробки в 8 баллов. Затруднение движения отмечается на основных центральных улицах города, на Монтажников и Алебашевской.

Фото: Яндекс

На Харьковской с 17:00 проводятся дорожные работы, что дополнительно ухудшает ситуацию с пробками. На улице 50 лет Октября дорожные заторы растянулись на 5 километров.

Ситуацию с пробками ухудшил снегопад, прошедший в Тюмени в первой половине дня. Стоит отметить, что 8-бальные дорожные заторы обычно возникают в пятницу после 17:40.

#Новости#Дорожные пробки#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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