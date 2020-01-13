Финансовый управляющий Батурина взыщет долг с богатейшей женщины РФ, Елены Батуриной

Претензии к ней связаны с задолженностью перед братом в связи с покупкой 25% акций ЗАО «Интеко». Ориентировочная стоимость ценных бумаг составляет 13,2 миллиарда рублей.
За три года работы финансовым управляющим Виктора Батурина Эренцен Манжеев имел возможность досконально изучить сведения об утрате последним акций девелоперской группы ЗАО «Интеко». Манжеев не нашел никакой документации, подтверждающей куплю-продажу ценных бумаг. Да и сам Виктор Батурин каких бы то ни было выплат за акции не получал, информирует Udm-info.ru.
Манжеев рассказал, что объем данных, который он собрал на сегодняшний день, свидетельствует о наличии у Елены Батуриной долга перед Виктором Батуриным. Задолженность связана с приобретением 25% акций ЗАО «Интеко». Суд не подтвердил передачу Виктором Николаевичем данных ценных бумаг. Нет доказательств и того, что Елена Николаевна их приобретала. Примечательно, что в ходе одного из споров Елена Николаевна сказала, что Виктор Батурин акции ей «устно подарил». При этом слова бизнес-леди ничем не подтверждаются.
По мнению финансового управляющего Батурина, задолженность жены экс-градоначальника столицы России будет взыскана в пользу кредиторов его клиента. Речь идет о ФНС России, Россельхозбанке и других. Требуемые деньги должны покрыть обязательства перед данными организациями. Помимо этого, Эренцен Манжеев стал инициатором уголовного преследования Елены Батуриной за клевету. Поскольку обвиняемая в суд на заседания не приходила, ее объявили в розыск.
Права требования долга в сумме 13,2 миллиарда рублей к бывшему вице-президенту «Интеко» Виктору Батурину перешли к инвестиционному подразделению «Альфа-групп» А1. Руководство последнего считает, что у сестры Батурина Елены имеется непогашенный долг перед братом. Эта задолженность появилась в результате приобретения 25% акций АО «Интеко».
Права требования задолженности были переданы А1 одним из наиболее крупных кредиторов Батурина. Здесь имеется в виду кипрская компания Sarrio Investments Ltd, которая с 2016 года находится в процессе банкротства. Топ-менеджеры А1 ознакомились с финансовыми документами. Они установили, что Елена Батурина действительно задолжала своему брату денежные средства. В А1 подчеркнули, что после выплаты долга требования всех кредиторов Батурина, в том числе Sarrio Investments Ltd, будут удовлетворены в полном объеме.