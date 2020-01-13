Финансовый управляющий Батурина взыщет долг с богатейшей женщины РФ, Елены Батуриной

Манжеев рассказал, что объем данных, который он собрал на сегодняшний день, свидетельствует о наличии у Елены Батуриной долга перед Виктором Батуриным. Задолженность связана с приобретением 25% акций ЗАО «Интеко». Суд не подтвердил передачу Виктором Николаевичем данных ценных бумаг. Нет доказательств и того, что Елена Николаевна их приобретала. Примечательно, что в ходе одного из споров Елена Николаевна сказала, что Виктор Батурин акции ей «устно подарил». При этом слова бизнес-леди ничем не подтверждаются.