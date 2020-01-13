Энергетики приглашают на открытые уроки по техприсоединению.

Программа включает: ознакомление будущих заявителей с этапами процедуры ТП, демонстрацию онлайн-сервисов сайта suenco.ru (Личный кабинет, калькуляторы расчета стоимости тех присоединения и необходимой мощности), работу в режиме «вопрос-ответ», в том числе и по индивидуальным заявкам на ТП.