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Энергетики приглашают на открытые уроки по техприсоединению

13 января 2020, 11:06
Фото: СУЭНКО
Энергетики приглашают на открытые уроки по техприсоединению.
Занятия по ТП для физических и юридических лиц проходят ежемесячно, сообщает пресс-служба СУЭНКО.
Сюжет
Тюмень

Тюменский ЦОК (Тюмень, ул. Северная, 32 А, тел. 8–800-700–86–72):- для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – 16января, начало в 08:30;- для физических лиц – 21 января, начало в 18:00.

Курганский ЦОК (Курган, ул. Невежина, 3, тел. 8-800-700-40-50):- для физических лиц – 21 января, начало в 14:00;- для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – 23 января, начало в 14:00.Занятия по ТП для физических и юридических лиц проходят ежемесячно.

Программа включает: ознакомление будущих заявителей с этапами процедуры ТП, демонстрацию онлайн-сервисов сайта suenco.ru (Личный кабинет, калькуляторы расчета стоимости тех присоединения и необходимой мощности), работу в режиме «вопрос-ответ», в том числе и по индивидуальным заявкам на ТП.

Справка о компании:

«Сибирско-Уральская энергетическая компания» - межрегиональная многопрофильная компания Тюменской и Курганской областей, входит в группу компаний ООО «Корпорация СТС». Филиалы компании действуют в Тюмени, Кургане, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Шадринске и во всех 24 районах Зауралья.

В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО приближается к 40 тысячам км, на балансе находится 12 тысяч объектов электросетевого хозяйства (подстанций,трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц составляет более 195 тыс. у.е. В сфере тепловодоснабжения и водоотведения компания обслуживает в общей сложности 1 тысячу км сетей, 17 водозаборов, 146 котельных, 7 водоочистных сооружений, 3 очистных сооружения канализации.

Компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. В г. Тюмени установлено 6 электрозарядных станций, в корпоративном парке 2 электромобиля.В настоящее время на предприятии работает 4700 человек.

#Новости#Энергетика#Общество#Тюмень#Виктория Ахремчук
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