Эксперты оценили изменения в СПЧ

По мнению гендиректора «Агентства политических и экономических коммуникаций АПЭК» Дмитрия Орлова, обновленный состав СПЧ делает неплохую заявку на эффективность, поскольку в ходе заседаний больше обсуждают системные проблемы, а не только частные вопросы.
Директор Института новейших государств Алексей Мартынов заявил, что СПЧ теперь рассматривает другой круг вопросов.
«Ввопросы, которые поднимали члены СПЧ перед президентом, принципиально отличаются от того, что мы видели раньше: от частных, отдельных случаев, которые не редко были откровенно лоббистскими, перешли к системным вопросам, действительно волнующим все общество. Это внушает оптимизм», — сказал он.
По мнению Мартынова, новый состав совета явно нацелен на то, чтобы способствовать именно развитию гражданского общества.
Профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев отметил, что первое же заседание СПЧ прошло с пользой.
«Никаких скандалов и сюрпризов не было, все, кто хотел задать вопросы их задали. Все те опасения, что все будет развалено, СПЧ превратится чуть ли не в жандармерию и второе КГБ никак не оправдалось», — сказал профессор.
Матвейчев назвал Фадеева системным человеком, который уже вводит системный подход в работе СПЧ даже при решении конкретных вопросов.
«Он не человек эмоций, а как эксперт работал с большими данными и старается видеть тенденции и искать решения на всех уровнях», — добавил он.
Глава Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян назвал хорошим знаком обсуждение резонансных вопросов, которые президент РФ Владимир Путин может «поставить на карандаш».
Политолог, руководитель Bakster Group Дмитрий Гусев заявил, что теперь заседания СПЧ менее политизированы. На них обсуждается много конкретных проблем и системные вопросы. По его мнению, такой подход более прагматичен.
В 2019 году уполномоченным по правам человека оказана помощь в восстановлении прав более 480 тыс. россиян. В пользу граждан рассмотрено 1151 обращение. Проведена работа по изменению строительных нор в связи с частыми падениями детей из окна, отменены «разные столы» в школах 14 регионов, совместно с Минтрудом проработан план улучшения работы детских домов-интернатов.
Напомним, в 2019 году председателем СПЧ стал Валерий Фадеев. В состав совета вошли омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова, журналист Кирилл Вышинский, президент Центра прикладных исследований и программ Александр Точенов.