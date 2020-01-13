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Бывший ректор тюменского университета обвиняется в коррупции

13 января 2020, 13:22
Фото: Tumgik.ru
Бывший ректор тюменского университета обвиняется в коррупции
Бывший ректор Тюменского государственного института культуры обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. В начале 2019 года его задержали сотрудники ФСБ, сообщает 72.ru.
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Тюмень

Игорь Шишкин лишился своего поста в феврале прошлого года. Силовики полагают, что он причастен к махинациям при реализации государственных контрактов. В настоящий момент он находится на свободе и состоит в совете музея ТМПО.

«Он может занять место главного консультанта по реэкспозиции местных музеев», - отмечают ряд СМИ.

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Игорь Шишкин — доктор исторических наук и профессор. С 2008 по 2011 год занимал пост замдиректора департамента образования и науки Тюменской области. В 2016 году участвовал в праймериз «Единой России».

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