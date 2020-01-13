Бывший ректор тюменского университета обвиняется в коррупции

Игорь Шишкин лишился своего поста в феврале прошлого года. Силовики полагают, что он причастен к махинациям при реализации государственных контрактов. В настоящий момент он находится на свободе и состоит в совете музея ТМПО.
«Он может занять место главного консультанта по реэкспозиции местных музеев», - отмечают ряд СМИ.
Игорь Шишкин — доктор исторических наук и профессор. С 2008 по 2011 год занимал пост замдиректора департамента образования и науки Тюменской области. В 2016 году участвовал в праймериз «Единой России».