В Тюменской области выявлено 13 видов редких болезней

«Чаще это врожденные заболевания, но есть и те, которые появляются в зрелом возрасте», сообщает 72.ru ссылаясь на региональный департамент здравоохранения.
Среди редких заболеваний названытакие, как: пароксизмальная ночная гемоглобинурия. Оно проявляется костномозговой недостаточностью, тромбозами; апластическая анемия неуточненная, когда костный мозг больного перестает производить необходимое количество основных видов клеток крови; идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, когда у человека происходит постоянное разрушение тромбоцитов; несовершенный остеогенез, люди с таким диагнозом страдают повышенной ломкостью костей.
Есть среди тюменских редких заболеваний и болезнь Вильсона, которая приводит к тяжелейшим поражениям центральной нервной системы и внутренних органов.
Ежегодно из регионального бюджета на приобретение лекарств и специализированных продуктов лечебного питания для тюменцев с редкими заболеваниями выделяются крупные суммы денег. В 2017-м году на одного больного выделяли 676 тысяч рублей в год, в 2019-м - 725 тысяч.