В Тюменской области выявлено 13 видов редких болезней

Ежегодно из регионального бюджета на приобретение лекарств и специализированных продуктов лечебного питания для тюменцев с редкими заболеваниями выделяются крупные суммы денег. В 2017-м году на одного больного выделяли 676 тысяч рублей в год, в 2019-м - 725 тысяч.