nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюменской области выявлено 13 видов редких болезней

12 января 2020, 06:47
Фото: 1Mi
177 тюменцев страдают от редких болезней
К числу редких болезней относят те, которыми страдают не более 10 человек на 100 тысячное население, сообщает 72.ru ссылаясь на региональный департамент здравоохранения.

«Чаще это врожденные заболевания, но есть и те, которые появляются в зрелом возрасте», сообщает 72.ru ссылаясь на региональный департамент здравоохранения.

Среди редких заболеваний названытакие, как: пароксизмальная ночная гемоглобинурия. Оно проявляется костномозговой недостаточностью, тромбозами; апластическая анемия неуточненная, когда костный мозг больного перестает производить необходимое количество основных видов клеток крови; идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, когда у человека происходит постоянное разрушение тромбоцитов; несовершенный остеогенез, люди с таким диагнозом страдают повышенной ломкостью костей.

Есть среди тюменских редких заболеваний и болезнь Вильсона, которая приводит к тяжелейшим поражениям центральной нервной системы и внутренних органов.

Ежегодно из регионального бюджета на приобретение лекарств и специализированных продуктов лечебного питания для тюменцев с редкими заболеваниями выделяются крупные суммы денег. В 2017-м году на одного больного выделяли 676 тысяч рублей в год, в 2019-м - 725 тысяч.

Материалы по теме
Проблемы медицины в России становятся все более острымиИтоги оптимизации медицины в 2019 году: дефицит кадров и маленькие зарплаты
#Новости#Медицина#Финансирование#Заболевания#Тюмень#Юлия Райтер Граб#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25