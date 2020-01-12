Тюменские хоккеисты уступили гостям из Красноярска

По итогам матча хозяева ХК «Рубин» уступили «Соколу» из Красноярска одно очко, игра завершилась со счетом 2:3.
«Мы это сделали! В тяжелейшем матче обыгрываем лидера конференции, спасибо всем за поддержку!», сообщили в ХК «Сокол».
Спортсмены из Красноярска хорошо сыграли в первом периоде, во втором они немного уступили «Рубину», решающую третью шайбу «Сокол» забил в ворота тюменцев в третьем периоде, на 51-й минуте игры.
Сейчас «Рубин» занимает третью строчку в турнирной таблице после «Динамо СПб» и «СКА-Нева». «Сокол» на 8 месте.