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Тюменские хоккеисты уступили гостям из Красноярска

12 января 2020, 05:41
Фото: 1Mi
Тюменские хоккеисты повалили игру
В областном центре на льду дворца спорта состоялся матч между хоккеистами из Тюмени и Красноярска, сообщает хоккейный клуб «Сокол»
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Тюмень

По итогам матча хозяева ХК «Рубин» уступили «Соколу» из Красноярска одно очко, игра завершилась со счетом 2:3.

«Мы это сделали! В тяжелейшем матче обыгрываем лидера конференции, спасибо всем за поддержку!», сообщили в ХК «Сокол».

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Спортсмены из Красноярска хорошо сыграли в первом периоде, во втором они немного уступили «Рубину», решающую третью шайбу «Сокол» забил в ворота тюменцев в третьем периоде, на 51-й минуте игры.

Сейчас «Рубин» занимает третью строчку в турнирной таблице после «Динамо СПб» и «СКА-Нева». «Сокол» на 8 месте.

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